鼎元光通訊PD元件缺貨漲價 博通、Lumentum、Coherent主動上門要貨

鼎元（2426）光通訊關鍵元件產品「光接收器（PD）」受惠日系廠商逐步淡出導致供應銳減，市場嚴重供不應求，近期報價飆漲，行情「一日三市」，不僅漲幅以倍數計，並頻創天價，美系光通訊三巨頭博通、Lumentum、Coherent更主動上門找鼎元要貨。

AI算力需求引爆高速光通訊商機，鼎元憑藉既有技術，切入PD領域，如今迎來博通、Lumentum、Coherent等大廠主動上門要貨，成為業界當紅炸子雞。

鼎元指出，目前訂單能見度直達2028年，正透過自有品牌與策略合作雙軌並進，全力搶進800G及1.6T市場。

業界人士指出，隨光通訊規格升級，日本PD廠商因產品線轉向不再承接低單價元件，導致市場出現嚴重缺口，鼎元PD元件在現貨市場已出現供需極度失衡，報價隨需求每日浮動且頻創天價，漲幅以倍數計。

由於市場供給嚴重吃緊，Lumentum、博通等大廠均找上鼎元洽談合作，反映全球晶圓廠優先投產雷射二極體（LD），低單價的PD因市場供給缺口持續擴大，迫使全球客戶訂單加速向鼎元集中。

針對800G與1.6T傳輸需求，鼎元證實，相關元件用量隨技術規格演進而優化。雖1.6T規格因單路傳輸效率提升使單機用量調整，但隨AI算力中心全面導入高階交換器，對高階PD元件的總體拉貨量將呈倍數增長，且隨單價（ASP）顯著拉升，將成為公司獲利結構質變的核心動能。

據了解，鼎元與國內雷射磊晶大廠正展開深度策略合作，雙方採取互補布局。由於該上游大廠專攻CW雷射（LD）但不生產PD，由其提供雷射元件材料，搭配鼎元的接收端PD，共同組成完整的光電模組交付國際大廠。

鼎元目前維持自有品牌直接出貨與代工模式併行，藉此靈活應對國際供應鏈需求。公司表示，今年藉由產線結構調整積極優化產品組合，隨切入高毛利利基型供應鏈，特定產品獲利表現遠優於產業平均水準。

因應全球材料供給受限，現貨價格持續處於高檔震盪，不僅大幅拉升平均售價（ASP），更有助於提升鼎元整體毛利率，已規劃投入資本支出翻倍擴充光通訊產能，以應對市場強勁需求。

法人指出，鼎元憑藉接收端PD製程優勢，已成為高階光模組不可或缺的監控關鍵元件商。尤其在全球磷化銦（InP）材料受限下，鼎元因提前備料且製程穩定，成為Lumentum、博通、Coherent等大廠在矽光子布局不可替代的夥伴。

展望後市，鼎元持續鎖定1.6T高階產品，並積極整合Micro LED及共同封裝光學（CPO）技術。業界指出，鼎元在「日商淡出、台廠補位」的轉單效應下，已翻身為掌握「定價權」的關鍵元件商，隨明年產能全數開出，獲利更具想像空間。