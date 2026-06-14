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全友光通訊報喜！打入大陸兩巨頭供應鏈 順勢躋身輝達、超微等夥伴

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全友（2305）集團業務傳捷報，子公司上海嘉慧先後打入全球光通訊模組一哥中際旭創，以及最近當紅的大陸光通訊巨頭新易盛供應鏈，成為檯面上唯一直接與大陸兩大光通訊廠有直接業務往來的台廠，並順勢躋身輝達超微、亞馬遜AWS重要夥伴。

全友集團原是掃描器大廠，近年積極轉型發展光通訊等新業務。隨大陸光通訊巨頭訂單落袋，全友業績噴發，3月起營收年增率都超過七成，4月攻上20多年來新高點1.2億元之後，5月維持1.16億元、歷史第三高佳績，並較去年同期幾近倍增。

法人指出，台灣光通訊產業正鴨子划水，多數廠商單月營收規模僅個位數億元，甚至不乏單季仍虧損或每股純益僅幾毛錢的企業，但股價已飆漲至數百元甚至逼近千元，顯示市場押寶光通訊後市爆發力強勁，全友近期基本面大躍進，順勢躋身光通訊概念股，後市值得關注。

根據全友年報，目前集團持有上海嘉慧超過六成股權，上海嘉慧歷經多年努力後，已先打入全球光通訊模組龍頭中際旭創供應鏈，躍居第一大客戶，同時也取得新易盛大單。全友證實，近期營收勁揚，主要受惠AI及大數據發展，光電子設備需求強勁。

全友最新年報揭露，目前上海嘉慧最大客戶為新易盛，搶搭AI光通訊商機列車有成，並在大陸光通訊市場闖出一片天，正逐步在當地站穩市場。

新易盛成立於2008年，總部位於四川省，為全球光通訊模組閃亮的新秀，也是繼中際旭創之後，極少數能獲得輝達、超微、亞馬遜AWS等頂級雲端服務供應商（CSP）青睞的光通訊廠。

業界人士表示，新易盛在全球800G光通訊模組市占率高達25%至40%，與中際旭創、天孚通信並列為大陸光通訊模組三巨頭，市場更將這三家大廠稱為「易中天」，能獲得「易中天」青睞的供應鏈，業績都有望扶搖直上。

隨著全球AI基礎建設強勁，推升光通訊模組市場需求激增，尤其目前800G、1.6T更是AI資料中心主流，新易盛近年業績屢創新高，去年營收約人民幣248.4億元，年增187.3%，淨利潤人民幣95.3億元，年增235.9%。

新易盛今年首季延續去年高速增長態勢，營收約人民幣83.4億元，創新高，年增105.8%，淨利潤人民幣27.7億元，年增76.8%。

在強大業績支撐下，新易盛過去52周在A股股價漲幅已逾六倍，目前市值更高達人民幣7,800億元。新易盛上周也宣布將赴港股掛牌，藉此吸引更多市場資金，進一步壯大營運規模。

隨著新易盛光通訊模組出貨暢旺，預料對檢測設備的需求也會同步增長，有助全友集團後續動能續強。全友前五月營收4.82億元，年增66.3%，預料下半年進入產業旺季後，營運動能有望再次攀高。

超微 光通訊 輝達

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