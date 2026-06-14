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震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

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震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選董事長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
晶采公告表示，13日獲悉董事長蘇漢傑辭世消息，將緊急召開董事會推選董事長。晶采光電104.com
晶采公告表示，13日獲悉董事長蘇漢傑辭世消息，將緊急召開董事會推選董事長。晶采光電104.com

晶采 （8049）公告表示，13日獲悉董事長蘇漢傑辭世消息，將緊急召開董事會推選董事長。晶彩指出，公司各項業務均由專業經理人分層負責，董事長過世對公司營運無影響。

根據晶采年報揭露，晶采董事長蘇漢傑年逾九旬，為台大經濟系畢，曾任達威光電公司董事長。蘇漢傑共持有晶采逾620萬股，持股比例為5.24%。

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