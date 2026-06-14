震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選董事長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前公開直指台灣需要更多的電力，反應憂心台灣電力問題，日前經濟部首度召開「經濟及產業發展諮詢會」企業界也高聲呼籲應穩定且充足的電力供應，近期PCB業界成為AI應用投資焦點，大廠也呼籲台灣電力應穩定供應，台廠高階產能仍集中台灣，若基礎設施供電不穩恐干擾傳統旺季生產表現。

2026-06-14 14:20