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宏達電《聖家堂：永恆高第》XR體驗開拔日本 致敬百年教堂正式完工

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電H（2498）TC旗下致力推動科技與藝術融合的VIVE Arts，延續《聖家堂：永恆高第》沉浸式XR體驗的亞洲巡迴脈絡，正規劃該作品於日本市場的後續全新展演，持續以沉浸式科技延伸世界文化遺產的保存、推廣與體驗。適逢西班牙巴塞隆納聖家堂（Sagrada Família）歷經144年建造工程，迎來耶穌塔（Tower of Jesus Christ）完工並祝聖揭幕的重要歷史時刻，也讓這座承載建築大師安東尼・高第（Antoni Gaudí）畢生藝術理想與信仰精神的世界級建築地標，再次受到國際媒體與文化界高度關注。

據悉，《聖家堂：永恆高第》過去曾於西班牙、台灣及中國展出，透過創新科技讓觀眾以不同於傳統參觀的方式走進聖家堂，感受高第建築中融合自然、信仰、光影與結構美學的獨特精神。此次規劃前進日本，也將持續讓更多亞洲觀眾跨越地域與空間限制，走進高第的建築世界。

《聖家堂：永恆高第》沉浸式XR體驗製作的初衷，是希望透過沉浸式科技，讓更多觀眾不受地理距離、參觀條件與實體空間限制，也能理解高第如何從自然汲取靈感，將波浪曲線、光影、色彩與幾何結構融入建築設計之中。作品以360°全景重現高第的經典建築，並讓觀眾化身高第弟子，親身參與聖家堂的建造旅程，從紙上的創作草圖走進可身歷其境的空間，不僅欣賞高第的作品，更成為其創作旅程的一部分。

VIVE Arts總監葉心宇表示，「文化遺產的價值不只在於被保存，也在於能否被更多世代理解與感受。當媒體紀錄讓世界看見聖家堂迎來歷史性里程碑，沉浸式科技則能讓無法親臨現場的觀眾進入文化資產的內部脈絡，從觀看事件進一步理解建築、藝術與創作精神。當初推動《聖家堂：永恆高第》沉浸式體驗，正是希望透過科技突破時間、距離與場域限制，讓觀眾以更直觀、更具參與感的方式走進高第的建築世界，讓珍貴文化不僅被記錄，也能被重新體驗、被持續傳承。」

宏達電 西班牙 日本

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