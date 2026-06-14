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高美可科技擬投資近14億捷克建廠 強化半導體供應鏈

中央社／ 布拉格14日專電

台灣高美可科技擬在捷克烏斯季州投資約9.14億克朗（約新台幣13.85億元）興建工廠，從事半導體零件組的清洗與表面處理業務，有望強化捷克半導體供應鏈聚落。

隨著台積電德國德勒斯登（Dresden）設廠，進一步帶動台灣供應鏈業者赴其鄰國捷克布局。位在德捷邊境的烏斯季州（Ústí nad Labem），成為台廠供應鏈落腳選項之一。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，高美可科技預計將在烏斯季州的札泰茨（Žatec）Triangle工業區內建設一座工廠，且有意承租並最終購買一塊面積2.68公頃的土地。烏斯季州議會已經批准相關的土地保留協議。

烏斯季州政府發言人弗蘭科娃（MagdalenaFraňková） 表示：「這家公司計劃在此興建一座工廠，專門從事半導體製造所使用零組件的清洗與表面處理。建設工程預計於2026年至2027年間進行，預估投資額為9.14億克朗，該項目最多可創造100個新的工作機會。」

台灣高美可科技股份有限公司隸屬於韓國MiCo集團。該集團在全球擁有超過10座工廠，分布於南韓、美國、中國、台灣及新加坡等地，而此次在捷克投資，將成為其在歐洲的第一個據點。

除了高美可科技，台灣企業愛豐通運（i-TRANSGlobal）今年5月也宣布正籌備在烏斯季州建立一座半導體化學品物流中心。

愛豐通運計劃投資2000萬歐元（約新台幣7.3億元），專門倉儲與物流化學品與氣體，主要服務對象為歐積電與其他半導體供應鏈企業。

捷克投資促進局（CzechInvest）表示，台灣的投資可能吸引更多為半導體製造商提供原料與服務的供應商進駐當地。目前正與多家台灣企業洽談在捷克投資半導體產業相關項目。

半導體 捷克 德國 台積電

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