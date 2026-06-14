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王維菁接通訊學會理事長 迎接AI變局 促進政策對話

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
王維菁接任台灣通訊學會理事長。王維菁/提供
王維菁接任台灣通訊學會理事長。王維菁/提供

社團法人台灣通訊學會12日假完成年度會務報告、財務審議及第十屆理監事改選，並選出新任常務理事、常務監事與理事長。王維菁接任理事長職務。

王維菁是台灣師範大學大眾傳播研究所教授、曾任國家通訊傳播委員會（NCC）前委員。

台灣通訊學會第十屆常務理事包括王維菁、劉崇堅、蔡志宏、劉柏立、陳清河，並由王維菁教授接任理事長；常務監事由陳怡君擔任。

台灣通訊學會表示，學會將在既有會務基礎上，持續服務會員，推動通訊傳播領域之學術研究、產業交流與政策對話。

第九屆理事長劉崇堅於會中卸任。劉崇堅感謝團體會員與個人會員長期參與學會事務，並期勉學會持續深化國際學術交流，提升台灣通訊傳播相關研究與政策討論的國際能見度。

現任秘書長簡維克於會中報告年度會務推動成果，並表示，面對通訊傳播與數位科技快速發展，學會將持續強化與主管機關、產業界及學術界之間的互動，發揮專業學術團體的公共建言功能。

新任理事長王維菁表示，台灣通訊學會將秉持創會宗旨，持續扮演跨領域產、官、學溝通平台的角色，凝聚學界、產業界及政府部門的專業能量。近年人工智慧快速發展，逐步影響通訊網路、媒體服務、數位平台、內容生產、資料使用與公共治理，也使通訊傳播政策面臨新的討論課題。未來學會將以專業、中立、開放的態度，促進各界就相關議題進行理性討論。

台灣通訊學會長期定位為通訊傳播政策的客觀討論平台，會員涵蓋國內大學教授、電信及傳播領域專家學者與產業代表。2026年度共有8家團體會員，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣電信產業發展協會、電信技術中心、愛爾達科技、中嘉數位及凱擘，另有60餘名個人會員，共同參與學會相關研究、交流與政策討論。

學會指出，面對AI、次世代通訊、低軌衛星、數位平台、資安韌性與媒體服務轉型等新興發展，未來政策討論需要兼顧技術創新、產業競爭、公共利益、使用者權益與社會信任。

第十屆理監事團隊將以穩健推動會務、深化專業參與為重點，持續連結會員與各界專業能量，並關注國際趨勢與台灣政策需求。未來學會將延續專業、中立的角色，促進通訊傳播與數位治理議題的公共討論，為台灣在新興科技與產業變局中建立更成熟的政策對話環境。

劉柏立 陳怡君 NCC

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