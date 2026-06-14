黃仁勳指台灣需要更多的電力 PCB大廠也示警供電不穩恐干擾旺季

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前公開直指台灣需要更多的電力，反應憂心台灣電力問題，日前經濟部首度召開「經濟及產業發展諮詢會」企業界也高聲呼籲應穩定且充足的電力供應，近期PCB業界成為AI應用投資焦點，大廠也呼籲台灣電力應穩定供應，台廠高階產能仍集中台灣，若基礎設施供電不穩恐干擾傳統旺季生產表現。

印刷電路板產業已是台灣第三大兆元產業，各廠商來自人工智慧伺服器與材料升級、低軌衛星以及記憶體用板等話題多元，各大廠商正積極備戰旺季生產，不過PCB是用水用電大戶，外部環境的電力供給穩定成為廠商旺季生產的不確定因素。

老牌南部PCB大廠楠梓電（2316）董事長徐漢忠日前受訪提到，看好AI應用潛力，公司持續再提升技術能力，包含今年與明年在太空/低軌衛星、機器人以及無人機技術上更進步，可望ㄧ路旺到年底，並持續認證AI新應用，客戶們也積極預定產能，公司因此持續投資技術。他並期許，AI相關營收占比持續拉高，明年可望優於今年，不過當前外部環境缺電、缺料與缺工則考驗產業經營。

特別是電力，徐漢忠說，台積電（2330）來高雄雖創造就業，但預期對其他在地產業用電將更造成排擠，電力穩定供應對精密度要求相當高的PCB產業相當重要，若供電不穩定或是降載供電都對生產品質造成很大傷害。他並直言，本身在五六年前就核三關閉議題已多次向主管機關建言不宜，如今產線生產時不時面臨降載，這對生產高階AI應用PCB廠來說是很大考驗。

回顧先前不少大廠也多次公開呼籲重視供電穩定。和碩（4938）董事長童子賢也公開提到，電力不穩與電壓驟降會導致產線設備「降載」或需重新啟動，恐拖累精密製造良率，觀察過去幾年電價調漲累計幅度驚人，但公司產線的不良率卻大增，比如集團旗下載板子公司景碩（3189）也曾因電力不穩不良品大增，原因是高壓有些東西電鍍、精密製程到一半，會有幾秒或幾十秒才恢復的情況，但那批產品就必須報銷，不只是景碩，中鋼（2002）、台積電都有精密製程需要控管，這樣的情況會對產業造成極大影響。