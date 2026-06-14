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台積電2奈米家族大擴充 法人估2029年月產能數十萬片

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）2奈米家族正大舉擴充，先前今年度技術論壇已提及因應人工智慧AI需求今年將同時有5座2奈米廠放量，法人則預估，2奈米家族產能包含A16在高速擴充下2029年月產能數十萬片（每月投產晶圓，WSPM/Wafer Starts Per Month），可同步應對蘋果、超微、NVDIA輝達、博通與高通等大客戶異地備援需求。

業界也分析，今年將同時有5座2奈米廠放量，對於蘋果、超微AMD、NVDIA或高通需要先進製程大規模穩定供貨的客戶而言，這種風險控制至關重要，也讓並行啓動這些晶圓廠產能擁有多重優勢。

依據台積電先前技術論壇資訊，計畫2026年到 2028 年每年將其 2奈米家族N2/A16 產能CAGR 複合年均成長率 70%，法人則預估，按照五個廠同步開出以及相關規畫至2029 年將達到數十萬片WSPM。

業界認為，台積電首度5座2奈米廠同時放量，除了產能大幅提升外，同時啓動五個晶圓廠的產能還能幫助台積電降低風險。即使其中一個晶圓廠出現污染、設備故障或良率問題，整個2奈米供應鏈也不會有太大干擾。在位於不同區位的兩個廠址同時啓動產能也能有效降低風險：地震或公用設施故障可能會干擾其中一個廠的生產甚至導致良率下降，但不會影響另一個廠。

台積電2奈米製程已於2025年第4季量產，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清於日前的北美技術論壇中說，因應人工智慧等強勁需求，今年將同時有5座2奈米廠放量，新竹2座、高雄3座。

侯永清指出，2奈米第1年晶圓產出將較2023年3奈米第1年晶圓產出增加45%；2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。此外，台積電也將持續擴增3奈米產能，2022年至2027年3奈米產能年複合成長率估將約25%。

台積電 超微 高通

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