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蘋果 MacBook Ultra 有望登場 鴻海與廣達有機會受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

外電報導指出，蘋果MacBook螢幕「百分百確認要上觸控」，預計相應機型為MacBook Ultra，有望於今年末至明年初登場。法人表示，鴻海（2317）與廣達（2382）是蘋果MacBook兩大供應商，未來有機會受惠。

外電指出，事實上，蘋果本月發布的macOS 27 Golden Gate 中也暗示了觸控螢幕 MacBook Ultra 的存在，新系統為隨航（Sidecar）功能新增了直接觸控輸入能力，同時為Mac設備加入了類似iPhone 的下拉刷新功能，聚焦搜索（Spotlight）使用者介面（UI） 也高度接近靈動島設計。

MacBook Ultra傳聞由來已久，此前有消息稱該機還將內置5G蜂窩網路等功能，搭載M6 Pro 與M6 Max 處理器，同時升級為主動均熱板散熱設計。

廣達 鴻海 蘋果

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