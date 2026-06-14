台廠切入美無人機供應鏈 金屬中心推動國際合作商機

金屬中心日前與美國國防科技大廠Anduril簽署合作備忘錄。金屬中心表示，未來可望透過「台灣硬體製造、美國AI系統整合」模式，讓台廠從零組件供應商升級為系統級合作夥伴，預估未來3至5年參與供應鏈的台灣業者有望倍數成長，帶動數十億元以上新增商機。

Anduril為美國具代表性的國防科技獨角獸企業，由創立虛擬實境裝置公司Oculus VR的拉奇（Palmer Luckey）於2017年成立。金屬中心指出，該公司成立不到10年，已從創業初期數十人快速成長至逾4000人，並承接美國國防部及多國盟邦重要專案，在國防科技領域發展迅速。

在合作意涵上，金屬中心指出，Anduril技術核心在於「軟體定義國防（Software-Defined Defense）」模式，透過AI演算法、感測器融合、自主決策系統及指揮管制平台整合，能快速將技術轉化為可部署的作戰能力，並以科技業思維持續迭代產品。

金屬中心指出，傳統國防裝備因涉及軍規、認證及人員安全等要求，開發週期往往長達數年；但無人機及自主系統產品更強調實戰驗證與快速調整， Anduril能夠快速因應新型態戰場需求，大幅縮短開發時程，正是其與傳統國防產業最大的差異之一。

對於促成合作契機，金屬中心指出，與Anduril的合作並非短期促成，而是經過多年互動累積。雙方過去數年間持續就無人機市場、技術、驗證及供應鏈等議題交流，建立長期合作關係，可見這次的合作是在多年互信的基礎之上繼續深耕。

金屬中心表示，以Anduril目前在國際國防市場的地位而言，無論市場或技術資源都相當充足，並不需要透過台灣單位協助開拓市場，因此選擇與金屬中心合作，更反映其對金屬中心產業鏈結能力及台灣供應鏈實力的肯定。

金屬中心指出，中心長期參與政府政策推動、供應鏈整合及技術驗證工作，具備串聯產業上下游的能力，目前已串聯超過300家無人機相關業者，並持續推動非紅供應鏈與國際合作，因此成為國際企業對接台灣供應鏈的重要窗口。

金屬中心表示，台灣在電子、通訊、精密機械及半導體等領域具備世界級製造能力與完整供應鏈體系。此次合作是在台灣硬體優勢上結合Anduril於AI自主飛行、指揮管制平台及自主決策等技術能量，未來可望形成「台灣硬體製造、美國AI系統整合」的合作模式。

金屬中心表示，目前已有超過10家台灣廠商切入Anduril供應鏈，涵蓋機體結構、動力系統、通訊模組、電子系統與關鍵零組件等領域，並分別進入樣品驗證、試製或小量供貨階段，若國防供應鏈認證程序進展順利，預期未來1至2年將有更多台灣製關鍵零組件與次系統進入正式供貨階段。

展望後續發展，金屬中心表示，Anduril過去受訪時曾提及，若台灣市場需求與採購規模持續擴大，不排除在台設廠與進一步投資。整體而言，此次合作不僅有助台灣廠商進入國際國防供應鏈體系，亦可望在未來3至5年帶動供應鏈業者倍數成長，創造數十億元以上商機，並進一步吸引國際技術與投資進入台灣無人機產業。