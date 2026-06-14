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AI需求加持 半導體下半年景氣看旺

中央社／ 新竹14日電

人工智慧（AI）需求持續強勁，國內包括信驊、聯電、世界先進等多家半導體廠，看好下半年產業景氣可望優於上半年，半導體矽晶圓廠台勝科也對下半年展望樂觀。

業者多數認為，AI需求強勁是推升下半年產業景氣的一大動力。尤其，隨著代理AI興起，帶動傳統伺服器需求超乎預期強勁，中央處理器（CPU）需求驟增，市場處於供不應求熱況。

伺服器管理晶片廠信驊指出，客戶需求強勁，影響營運表現最大關鍵在於供應端，信驊新增封裝供應商，今年業績可望逐季成長，下半年業績將優於上半年，第3季業績優於第2季，第4季業績又優於第3季。

晶圓代工廠聯電預期，下半年營運可望呈現逐步升溫的態勢，主要是電源管理晶片市場需求熱絡，旗下22奈米製程占總營收比重應可提升，是主要成長動力。

半導體矽晶圓廠台勝科觀察指出，客戶庫存策略已從去化庫存轉為回補庫存，半導體矽晶圓產業已走出谷底，訂單能見度明顯改善，下半年營運展望樂觀。

射頻晶片廠立積表示，記憶體等原料漲價，影響網通市場訂單能見度；不過，在新專案持續推進下，預期下半年營收仍可望優於上半年。

高速傳輸介面晶片廠祥碩對於下半年營運展望則相對保守，祥碩指出，記憶體價格上漲，以及中央處理器（CPU）供給吃緊，主機板客戶需求下滑，並可能延續到下半年，將連帶影響祥碩營運表現，將加速拓展自有產品業務因應。

半導體 晶片 伺服器

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