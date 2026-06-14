快訊

川普宣布今簽署伊朗停戰協議！德黑蘭打臉 可能條件一次看

DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗

第三輪梅雨較大雨勢今起開始 粉專：周四起轉為典型夏季型天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

新Apple Intelligence先體驗！修圖神技、智慧Safari與捷徑功能超有感

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
透過「通知我」功能，使用者可要求Safari持續追蹤網頁內容，並在偵測到變化時發出通知。記者黃筱晴／攝影
透過「通知我」功能，使用者可要求Safari持續追蹤網頁內容，並在偵測到變化時發出通知。記者黃筱晴／攝影

新一代Apple Intelligence登場，這次Apple將人工智慧深度融入iPhone、iPad與Mac等全平台裝置的日常操作中，帶來許多讓人驚豔的新功能，其中以照片編輯、Safari智慧瀏覽工具，以及全新的「描述捷徑」最讓人好奇，許多過去需要繁瑣步驟或專業修圖軟體才能完成的事，現在動動手指就能輕鬆搞定。記者這次搶先體驗了以上幾個新功能，以下幾個實用妙招快學起來！

在照片應用方面，iOS 27的全新修圖神技絕對讓使用者有感進化。點開照片編輯功能，會出現全新的「工具」，提供「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。其中「空間重構」功能超神奇，可以重新調整構圖視角，只要在畫面上觸碰拖曳，就能即時預覽視角的立體變化，彷彿回到拍攝當下重新調整拍攝角度，還能自動補足新視角所需的畫面內容，讓前後場景完美融合。實際測試選擇以人物為主體的照片效果最好。

而「清除」工具這次也大幅升級，在iOS 27裡甚至連部分遮蔽臉部的照片也能完美還原，如果要清除畫面中較大的物件，還可以選擇「高品質」，幫你以極為自然的方式填補移除後的區域，甚至連被遮擋的細節紋理與光線景深都能完美重現。若需要改變照片比例，只要使用「延伸」工具拉開畫面，AI就會自動根據周圍的窗框、外套花紋等複雜結構補齊畫面，再也不必擔心因為校正地平線而裁切掉重要畫面。

除了修圖變簡單，每天必用的Safari瀏覽器也變得極度聰明。許多人上網時習慣開啟密密麻麻的分頁，常找不回原本的網頁，現在Safari新增了智慧分類功能，只要輕點一下，系統就會自動依據主題將食譜、購物或旅遊等分頁歸類整理，後續開啟的新分頁也會主動加入對應類別。

令人期待的還有「通知我」功能，只要口語描述想留意的網頁變化，像是特定冰淇淋店出了新口味、商品補貨或機票降價，Safari就會主動發出通知，即使關閉網頁或合上筆電，只要網路沒斷線，都能在打開筆電的第一時間提醒你新的變化。此外，如果想要獨一無二的網頁功能，甚至能透過「描述延伸」工具，直接要求系統幫忙寫外掛程式，在工具列上秒產出專屬的自訂擴充功能。

對於渴望自動化生活卻因為設定太複雜而退卻的人，「描述捷徑」新功能簡直救星。之後想要建立捷徑完全不需要研究繁複的邏輯步驟，只要用自然語言說出想要的結果，系統就能自動理解並組合好所有動作。例如，只要輸入一句「幫我整理今天的行程並提醒未完成事項」，Apple Intelligence就會自動串聯行事曆與提醒事項等資訊，最後自動生成一段貼心提醒的日常摘要。在點對點的溝通過程中，若指令不夠明確，系統還會像真人般主動回問要查詢工作還是私人行事曆，並支援後續隨時微調，直到打造出最完美的自動化流程，讓生產力瞬間飆升。

在享受這些神奇功能的同時，安全隱私依然是最堅固的底線。Apple堅持真正實用的AI必須奠基於個人隱私保護，因此這些新功能不論是在裝置端處理，或是將複雜任務交由創新的「私密雲端運算」技術在雲端運作，使用者的個人資料都不會被儲存或外洩。

這波AI大升級預計將在今年秋季隨著全新作業系統正式與所有使用者見面，徹底改變大家的數位生活習慣。

設定「描述延伸」時，Apple會先確認是否已經有現存的工具能使用，寫出來的新工具也能持續編輯更新。記者黃筱晴／攝影
設定「描述延伸」時，Apple會先確認是否已經有現存的工具能使用，寫出來的新工具也能持續編輯更新。記者黃筱晴／攝影

使用者可透過功能更升級的「影像樂園」製作擬真影像，並透過描述或觸控操作修改影像內容。記者黃筱晴／攝影
使用者可透過功能更升級的「影像樂園」製作擬真影像，並透過描述或觸控操作修改影像內容。記者黃筱晴／攝影

藉助Apple Intelligence，Safari能依主題整理分頁，協助使用者更輕鬆管理眾多分頁。記者黃筱晴／攝影
藉助Apple Intelligence，Safari能依主題整理分頁，協助使用者更輕鬆管理眾多分頁。記者黃筱晴／攝影

Safari智慧瀏覽工具新增了「通知我」與「描述延伸」等實用新功能。記者黃筱晴／攝影
Safari智慧瀏覽工具新增了「通知我」與「描述延伸」等實用新功能。記者黃筱晴／攝影

新的照片編輯工具提供了「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。記者黃筱晴／攝影
新的照片編輯工具提供了「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。記者黃筱晴／攝影

「捷徑」運用Apple Intelligence理解使用者以自然語言描述的需求，並自動組合建立捷徑所需的各項步驟。記者黃筱晴／攝影
「捷徑」運用Apple Intelligence理解使用者以自然語言描述的需求，並自動組合建立捷徑所需的各項步驟。記者黃筱晴／攝影

如果要清除畫面中較大的物件，建議選擇「高品質」達成更細緻的填補效果。記者黃筱晴／攝影
如果要清除畫面中較大的物件，建議選擇「高品質」達成更細緻的填補效果。記者黃筱晴／攝影

Apple Safari iOS

延伸閱讀

蘋果AI眼鏡新品蓄勢待發

「AI KITCHEN」是什麼？一分鐘測出你的「料理人格」，解鎖專屬智慧廚房新生活

更多玩法！Insta360 Luna Ultra可拆卸遙控螢幕、頭部追蹤功能超吸睛

Apple Intelligence全面接管蘋果預設App！Safari 支援「網頁搶票盯盤」、捷徑導入自然語言生成

相關新聞

SpaceX掛牌首日大漲 市值衝全球第6

美國太空探索科技公司（SpaceX）十二日掛牌首日收盤大漲百分之十九，市值一舉增至二點一兆美元，超越台積電，成為全球市值第六高的上市公司，還讓今年以來受人工智慧（ＡＩ）成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

SpaceX認購吸金熱 AI公司IPO添信心

美國太空探索科技公司（SpaceX）掛牌首日大漲百分之十九，不僅締造史上最大規模首次公開發行（ＩＰＯ），在人工智慧（ＡＩ）上市潮中打頭陣表現亮眼，認購熱度遠超預期，沒有壓垮股市，反而提振投資信心。這說明市場胃納可能足以容納不只一家大型ＡＩ公司，也代表公司虧損不再是阻擋上市的絕對障礙。

AI落地潮 台廠隱形冠軍面臨轉型五挑戰

人工智慧（ＡＩ）從雲端走向實體世界，台灣產業也迎來新一波轉型浪潮。過去三年，市場聚焦晶片、伺服器與資料中心，但當ＡＩ應用向外擴散，愈來愈多ＩＣＴ資通訊製造業與隱形冠軍重新思考自身定位。從光學鏡頭、被動元件、精密零組件到自動化設備，企業一方面尋求搭上ＡＩ商機，另一方面也面臨重新找尋定位、商業模式探索、量產驗證費時、人才匱乏與土地稀缺五大挑戰。

資金點兵 聚焦ICT、被動元件族群

據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達新台幣一三七兆八八一一億元，較前一周大增約三點五八兆元。值得注意的是，隨著ＡＩ技術從雲端機房走向百工百業的硬體建設，資金開始跨出半導體護城河，外溢至ＩＣＴ（資通訊科技）、光學鏡頭、光通訊、被動元件及砷化鎵晶圓代工廠等領域，展開一場大規模的台灣製造業隱形冠軍大點兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。