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SpaceX認購吸金熱 AI公司IPO添信心
美國太空探索科技公司（SpaceX）掛牌首日大漲百分之十九，不僅締造史上最大規模首次公開發行（ＩＰＯ），在人工智慧（ＡＩ）上市潮中打頭陣表現亮眼，認購熱度遠超預期，沒有壓垮股市，反而提振投資信心。這說明市場胃納可能足以容納不只一家大型ＡＩ公司，也代表公司虧損不再是阻擋上市的絕對障礙。
SpaceX只是市場上超大型ＩＰＯ浪潮的第一棒，OpenAI和Anthropic都已展開上市準備，最快今年掛牌。美國財經媒體ＣＮＢＣ主持人克雷默認為，SpaceX成功上市後，Anthropic等ＡＩ業者可能更有意願趁市場熱度仍高時掛牌。
SpaceX去年的營收達一八七億美元，仍虧損四十九億美元，但這並未嚇退投資人。ＩＰＯ共吸引逾三五○○億美元認購需求，其中散戶認購超過一千億美元，最後僅獲配約一五○億美元股票。
這對於OpenAI以及Anthropic極具指標意義。兩家公司每年都因訓練先進ＡＩ模型而虧損數十億美元。OpenAI預料未來數年仍會持續燒錢，Anthropic雖預測第二季可能意外出現營業利益，但全年仍可能虧損。
SpaceX成功吸收七五○億美元資金。克雷默預料，微軟、Meta和亞馬遜等可能因此考慮發行新股，為龐大的ＡＩ建設支出籌資，採取類似谷歌母公司Alphabet做法。
這代表SpaceX的ＩＰＯ可能帶來兩層影響：OpenAI及Anthropic等未上市ＡＩ公司加快掛牌；已上市科技公司重新評估售股籌資，不再只靠現金流、舉債或縮減庫藏股。
不過，後續行情仍取決於油價、通膨和利率。克雷默指出，若中東情勢和緩，油價可能大跌，進而減輕通膨壓力，為成長股和後續ＩＰＯ創造更有利環境。SpaceX這次證明，投資人仍願為宏大的ＡＩ和太空願景投入重金。
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