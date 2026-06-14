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SpaceX掛牌首日大漲 市值衝全球第6

聯合報／ 編譯劉忠勇吳孟真／綜合報導
太空科技公司SpaceX執行長馬斯克十二日在德州「星際基地」總部，透過遠端方式敲響那斯達克開盤鐘。（路透）
太空科技公司SpaceX執行長馬斯克十二日在德州「星際基地」總部，透過遠端方式敲響那斯達克開盤鐘。（路透）

美國太空探索科技公司（SpaceX）十二日掛牌首日收盤大漲百分之十九，市值一舉增至二點一兆美元，超越台積電，成為全球市值第六高的上市公司，還讓今年以來受人工智慧（ＡＩ）成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

SpaceX創辦人暨執行長馬斯克隨後在社群媒體Ｘ上面提到，希望與輝達的合作關係能提升至「下個層次」。

SpaceX二月收購全球首富馬斯克旗下xAI，進一步擁抱ＡＩ，使這次上市為ＡＩ股領軍的市場行情投下信任票。

Allspring Global Investments成長股團隊資深投資組合經理人葛倫戴克說，「這對市場，以及接下來同樣規模龐大的首次公開發行（ＩＰＯ）來說，都是好兆頭。至少就上市首日來看，定價顯然相當合宜。這應該會讓人更看好市場，尤其是成長股」。

SpaceX十二日以每股一三五美元發行價交易後，盤中大漲百分之卅一，終場漲百分之十九，收一六○點九五美元。

SpaceX總裁夏特威爾、財務長強森及馬斯克的母親梅伊，十二日出席SpaceX掛牌儀式。馬斯克則留在SpaceX位於德州「星際基地」的總部，透過遠端方式敲響那斯達克開盤鐘。

許多員工當天也另有任務，即在美股開盤前約一小時，SpaceX剛從美國佛州卡納維爾角發射獵鷹九號火箭，將廿九枚星鏈衛星送入軌道。

彭博引述知情人士報導，這次ＩＰＯ吸引機構和散戶共逾三五○○億美元的認購需求，提出認購申請的機構中，近三分之一最後一股都沒分到；散戶提出的認購金額逾一千億美元，最後獲配股票約一五○億美元，多數需求未能滿足。

儘管市場對SpaceX上市熱情高漲，許多投資人仍質疑一家尚未獲利的公司是否值得如此高昂的估值。

Energy Group Capital主管里昂斯認為，就基本面來說，投資人跑太快了；依照各事業加總的估值，SpaceX合理價值約六千億美元，只有約ＩＰＯ市值的三分之一。

SpaceX上周五開盤後幾小時，輝達在Ｘ上發文盛讚了SpaceX團隊完成「歷史性ＩＰＯ」。馬斯克熱情回應，承諾「將把與輝達間令人振奮的合作關係，推向下個層次」。

馬斯克提及與輝達深化合作，可能和SpaceX日前公開的首個專為ＡＩ運算打造的ＡＩ１衛星有關。該衛星可支援一五○瓩（kW）的運算酬載，配備液冷散熱器、隕石防護層、集中化的運算模組與可展開式太陽能板，將在SpaceX位於德州的Gigasat工廠生產。

SpaceX也正與特斯拉及英特爾合作，加速建造Terafab晶片生產設施。在ＩＰＯ前夕，谷歌也同意以每月九點二億美元，向SpaceX租用相當於十一萬顆輝達繪圖處理器（ＧＰＵ），以及中央處理器（ＣＰＵ）、記憶體和其他相關元件的算力；Anthropic近期也與SpaceX達成類似協議，以每月十二點五億美元取得廿二萬顆輝達ＧＰＵ的算力。

SpaceX 馬斯克 輝達

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美國太空探索科技公司（SpaceX）掛牌首日大漲百分之十九，不僅締造史上最大規模首次公開發行（ＩＰＯ），在人工智慧（ＡＩ）上市潮中打頭陣表現亮眼，認購熱度遠超預期，沒有壓垮股市，反而提振投資信心。這說明市場胃納可能足以容納不只一家大型ＡＩ公司，也代表公司虧損不再是阻擋上市的絕對障礙。

AI落地潮 台廠隱形冠軍面臨轉型五挑戰

人工智慧（ＡＩ）從雲端走向實體世界，台灣產業也迎來新一波轉型浪潮。過去三年，市場聚焦晶片、伺服器與資料中心，但當ＡＩ應用向外擴散，愈來愈多ＩＣＴ資通訊製造業與隱形冠軍重新思考自身定位。從光學鏡頭、被動元件、精密零組件到自動化設備，企業一方面尋求搭上ＡＩ商機，另一方面也面臨重新找尋定位、商業模式探索、量產驗證費時、人才匱乏與土地稀缺五大挑戰。

資金點兵 聚焦ICT、被動元件族群

據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達新台幣一三七兆八八一一億元，較前一周大增約三點五八兆元。值得注意的是，隨著ＡＩ技術從雲端機房走向百工百業的硬體建設，資金開始跨出半導體護城河，外溢至ＩＣＴ（資通訊科技）、光學鏡頭、光通訊、被動元件及砷化鎵晶圓代工廠等領域，展開一場大規模的台灣製造業隱形冠軍大點兵。

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