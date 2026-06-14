SpaceX掛牌首日大漲 市值衝全球第6

美國太空探索科技公司（SpaceX）十二日掛牌首日收盤大漲百分之十九，市值一舉增至二點一兆美元，超越台積電，成為全球市值第六高的上市公司，還讓今年以來受人工智慧（ＡＩ）成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

SpaceX創辦人暨執行長馬斯克隨後在社群媒體Ｘ上面提到，希望與輝達的合作關係能提升至「下個層次」。

SpaceX二月收購全球首富馬斯克旗下xAI，進一步擁抱ＡＩ，使這次上市為ＡＩ股領軍的市場行情投下信任票。

Allspring Global Investments成長股團隊資深投資組合經理人葛倫戴克說，「這對市場，以及接下來同樣規模龐大的首次公開發行（ＩＰＯ）來說，都是好兆頭。至少就上市首日來看，定價顯然相當合宜。這應該會讓人更看好市場，尤其是成長股」。

SpaceX十二日以每股一三五美元發行價交易後，盤中大漲百分之卅一，終場漲百分之十九，收一六○點九五美元。

SpaceX總裁夏特威爾、財務長強森及馬斯克的母親梅伊，十二日出席SpaceX掛牌儀式。馬斯克則留在SpaceX位於德州「星際基地」的總部，透過遠端方式敲響那斯達克開盤鐘。

許多員工當天也另有任務，即在美股開盤前約一小時，SpaceX剛從美國佛州卡納維爾角發射獵鷹九號火箭，將廿九枚星鏈衛星送入軌道。

彭博引述知情人士報導，這次ＩＰＯ吸引機構和散戶共逾三五○○億美元的認購需求，提出認購申請的機構中，近三分之一最後一股都沒分到；散戶提出的認購金額逾一千億美元，最後獲配股票約一五○億美元，多數需求未能滿足。

儘管市場對SpaceX上市熱情高漲，許多投資人仍質疑一家尚未獲利的公司是否值得如此高昂的估值。

Energy Group Capital主管里昂斯認為，就基本面來說，投資人跑太快了；依照各事業加總的估值，SpaceX合理價值約六千億美元，只有約ＩＰＯ市值的三分之一。

SpaceX上周五開盤後幾小時，輝達在Ｘ上發文盛讚了SpaceX團隊完成「歷史性ＩＰＯ」。馬斯克熱情回應，承諾「將把與輝達間令人振奮的合作關係，推向下個層次」。

馬斯克提及與輝達深化合作，可能和SpaceX日前公開的首個專為ＡＩ運算打造的ＡＩ１衛星有關。該衛星可支援一五○瓩（kW）的運算酬載，配備液冷散熱器、隕石防護層、集中化的運算模組與可展開式太陽能板，將在SpaceX位於德州的Gigasat工廠生產。

SpaceX也正與特斯拉及英特爾合作，加速建造Terafab晶片生產設施。在ＩＰＯ前夕，谷歌也同意以每月九點二億美元，向SpaceX租用相當於十一萬顆輝達繪圖處理器（ＧＰＵ），以及中央處理器（ＣＰＵ）、記憶體和其他相關元件的算力；Anthropic近期也與SpaceX達成類似協議，以每月十二點五億美元取得廿二萬顆輝達ＧＰＵ的算力。