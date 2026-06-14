蘋果AI眼鏡新品蓄勢待發

蘋果近期在開發者大會（WWDC）發布的新技術可應用在AI眼鏡或配備相機的穿戴裝置，外界猜測，可能是為了明年即將推出的AI眼鏡新品預先鋪路，也讓外界相當期待蘋果未來如何後發先至，劍指當前AI眼鏡龍頭Meta。

業界人士指出，蘋果WWDC中展示Apple Intelligence多項底層核心技術，正是未來蘋果AI眼鏡的基礎，例如多模態感知能力、視覺情報與雲端AI協同等三大技術最為關鍵。

其中，多模態感知能力可賦予Siri視覺與聽覺感知能力，此一技術未來將直接導入AI眼鏡，讓使用者透過眼鏡鏡頭觀看周遭環境後直接向Siri提問。

視覺情報是允許系統理解、分析並處理眼前實體物體或文字，應用於菜單翻譯、路標辨識或即時提醒等功能，估計這些應用將是最快融入在人們生活中。