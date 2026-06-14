AI眼鏡爆發元年 Meta、Google等加速布局 英濟、玉晶光將受惠

AI眼鏡正迎來爆發元年，今年全球出貨量預估上看千萬副；Meta、Google、阿里巴巴、三星、蘋果等各大科技巨頭正積極布局，除已成為新的科技趨勢，也為台積電（2330）、英濟（3294）、玉晶光（3406）、揚明光（3504）等台廠帶來新契機。

根據各大國際研調機構指出，2026年全球AI眼鏡出貨量將呈現高速成長，預估在1,500萬至1,750萬副間，2030年將擴大為5,000萬副以上，這波成長主要受惠於Meta與陸系品牌熱銷推動，加上蘋果和Google陣營陸續入局，推升商機擴大。

據悉，現階段AI眼鏡主要由Meta主導，市占率超過七成，且效能與功能均遠超競爭對手，加上該公司結盟眼鏡龍頭廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica），不僅將科技無縫導入時尚，且無論是出貨量或產品線完整度都遠高於其他競爭對手。

至於Google與蘋果也正在積極投入AI眼鏡市場；其中，Google以強大Gemini大語言模型與即時翻譯演算法為核心，結合三星的硬體製造與傳統眼鏡品牌，正積極搶進AI眼鏡戰場。

蘋果雖尚未推出首款AI眼鏡產品，但正悄悄加速開發中。外電指出，蘋果正在開發至少二款AI智慧眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，最快今年底前發表；第二款內建顯示器版本，預定2027年或2028年推出。

業界人士表示，AI眼鏡硬體部分在台廠供應鏈助力下，供應鏈已開始規模化，加上關鍵材料突破，透過規模效應，已可有效壓低高階光學材料與零組件成本，讓終端價格下降。

此外，智慧眼鏡AI化也是出貨成長關鍵推手。過往因沒有導入AI模型，頂多只能稱為智慧眼鏡，如今智慧眼鏡開始導入如ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek等AI模型，讓產品本身有更多創新應用與賣點。

針對供應鏈方面，台積電為目前AI眼鏡核心晶片主要代工廠，玉晶光、揚明光主要提供光學模組與鏡頭，英濟具備機光電整合與微投影技術，均有望在AI眼鏡新浪潮下成為最大受惠者。