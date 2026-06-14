FCC公布外國製豁免清單 智易、明泰路由器獲准輸美

美國聯邦通訊委員會（FCC）12日公布外國製路由器有條件核准名單，台廠智易科技（3596）和明泰科技（3380）均有產品入列，可在期限內豁免「管制清單」限制，繼續輸往美國市場。

FCC 3月將外國製路由器列入管制清單，認定這類產品對美國國家安全和公民安全構成不可接受的風險。不過，FCC同時建立有條件審批機制，允許外國製設備製造商向美國國防部或國土安全部（DHS）申請審查，取得豁免資格。

這次豁免名單除智易和明泰外，也包括Netgear、eero、Nokia、Sagemcom等。對台廠而言，智易和明泰率先過關，有助降低新制對美國訂單的衝擊。

據公告，有條件批准的智易科技路由器，涵蓋T-Mobile的5G固定無線寬頻裝置，有條件批准效期由6月12日至2027年12月12日止。明泰美國子公司Alpha Networks Inc. USA有條件獲准進口的是1700及2700系列路由器，效期自2026年6月1日至2027年11月22日。