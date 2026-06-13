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AI智慧系統讓沙灘車更安全 資策會助業者獲海外訂單

中央社／ 台北13日電

全地形車（ATV）常行駛於沙灘、林間等崎嶇地形，安全防護需求高，資策會軟體院研發全台首創應用於ATV的「跨域載具AI智慧安全警示系統」，提供前方碰撞預警及人員墜落警示等功能，這套技術協助車輛儀表廠商造隆取得逾新台幣億元海外訂單，展現台灣在特殊載具智慧安全技術實力。

全地形車（ATV）也被稱作沙灘車，可在沙灘、山林等場域行駛，除用於戶外運動與休閒娛樂外，也可應用於巡檢與救援等特定作業。然而，受限於視野與地形條件，相關安全技術需求持續提升。

資策會軟體院在經濟部產業技術司支持下，長期深耕智慧車輛領域，建立全台規模最大的台灣自駕深度學習資料庫（Formosa Dataset），並扮演技術整合角色，此次攜手造隆，串聯耐能智慧、宗盈、泰金寶、環隆及瑞柯等車電與AI技術業者，從智慧儀表板、AI晶片、感測模組到系統整合，共同打造完整解決方案，以AI技術補強特殊載具安全防護。

談起開發契機，資策會軟體院移動安全信賴中心主任朱柏嘉表示，去年底造隆看準國外特殊載具市場，提出強化智慧儀表功能需求後，團隊以既有AI資料庫與產業生態系，在4個多月內開發出「跨域載具AI智慧安全警示系統」，透過AI多模態感測融合與邊緣運算技術，實現前方碰撞預警、後方追撞警示、盲區偵測及人員墜落警示等功能。

朱柏嘉透露，正因長期累積的資料與技術，使團隊在開發上大幅縮短時間，「我們實際投入研發約1至2個月就完成概念性驗證（PoC），否則從機器架設、資料標記到模型訓練，通常需要半年、1年」，這也有助業者加速拓展國際市場。

他指出，「跨域載具」意指這套AI感知與辨識技術未來可應用於陸、海、空不同載具，包括ATV、水上摩托車及無人機等，目前這套系統已在ATV進行驗證。

資策會軟體院移動安全信賴中心智慧駕駛組組長劉暐辰分析，以ATV來說，主要行駛場域多為山林、越野或沙灘環境，現場通常沒有路燈照明，常面臨光線不足、風沙遮蔽等挑戰，一般相機在此環境下辨識能力受限，因此團隊整合可見光、雷達與熱成像等多元感測元件，提升整體感知能力。

劉暐辰進一步說，當系統偵測前方或後方出現人、動物或車輛時，AI會結合車速與距離進行風險判斷，若判定可能發生碰撞，將即時於儀表板顯示警示訊號。盲區偵測則針對駕駛視線死角，同樣經由多元感測與AI辨識進行判別，若發現相關區域有來車、人或動物，即會發出告警。

至於人員墜落警示功能，劉暐辰解釋，乘坐特殊載具具有一定風險，尤其水上摩托車更為明顯，「有時過彎加上浪勢影響，後座人員容易被甩出去」，因此加裝朝向後方的攝影鏡頭，以多元感測辨識人員是否離座，即時進行提醒。

劉暐辰指出，這套全台首創的「跨域載具AI智慧安全警示系統」已協助造隆對接國際客戶，取得逾億元海外訂單，預計將結合智慧儀表，明年進入試量產階段，2028年正式量產。

資策會團隊表示，未來將持續推動智慧安全系統拓展至更多載具應用場景，並透過技術研發與產業鏈串聯機制，協助業者走向市場應用，進一步強化台灣在全球特殊載具智慧化供應鏈中的競爭力。

資策會 規模 軟體

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