蘋果傳推觸控Mac 帶旺台鏈

蘋果（Apple）傳將推出首款螢幕觸控版Macbook，打破過往蘋果不把觸控螢幕功能加入筆電的往例。供應鏈預期，觸控版Macbook（傳命名為「MacBook Ultra」）最快將在2026年底或2027年初問世，也是蘋果首款導入OLED面板的筆電，帶旺Macbook代工供應鏈鴻海（2317）、廣達等代工廠有望受惠。

蘋果日前舉行全球開發者大會（WWDC），公布新的macOS作業系統，其中就出現類似iPhone、iPad等觸控行動裝置才會出現的新功能，市場當時評估，蘋果過去拒絕在Mac導入觸控的立場即將出現重大轉變。

產品細部規格上，業界透露，Macbook Ultra除了具備觸控螢幕功能，且導入OLED面板，面板供應商由三星拿下，將推出14.3吋、16.3吋兩款產品，運算晶片採用以台積電2奈米代工的M6處理器。

供應鏈指出，目前最新的Macbook筆電裝置開始進入備貨，最快有機會規畫在今年底前問世，但增加觸控功能，代表筆電的DRAM、Nor Flash容量必須同步增加。蘋果在關鍵零組件上大多與ODM廠採取Consignment（由客戶提供零件，ODM廠僅收代工費）模式，當前記憶體漲價及供給緊缺，蘋果陸續與記憶體廠簽訂長期合約確保供貨。

蘋果過去對於Macbook筆電的定位在「行動PC」，不加入觸控功能，避免與iPad平板電腦爭搶市場，但新任執行長John Ternus即將上任，也為Macbook帶來全新氣象。