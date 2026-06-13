屏科專區動土 魏哲家：我們還是缺人才
屏東科學園區半導體供應鏈專區昨天舉行動土典禮，賴清德總統邀請台積電董事長魏哲家共同執鏟，賴總統肯定台積電支持專區，代表深耕台灣、根在台灣。魏哲家說，賴總統說以後不會缺土地及水、電，「我們還是缺人才」，希望政府更努力增加人口和教育能量。
昨大雨滂沱，賴總統與魏哲家互動熱絡，總統致詞時表示，魏哲家本來要到美國，他特別拜託魏親自出席，表達台積電對屏東縣的支持與根留台灣的決心，魏哲家二話不說就把美國重要行程推遲掉，「他要去見誰？你們大概都想得到，他選擇屏東，掌聲感謝」。
賴總統：台積心、根都在台灣
賴總統說，屏科半導體供應鏈專區不僅有台積電進駐，更是整個半導體產業鏈落地；台積電大力支持專區且親自規畫設計，號召產業鏈廠商進駐，代表台積電深耕台灣的決心，「台積電的心、根都在台灣」，如要在全球開枝散葉，台灣也能得到最大利益。
「產業需要水、電與人才，大家不用擔心，會率領行政院團隊滿足需求。」賴總統說，水資源部分，政府打造珍珠串計畫已近完成，逐步將水庫、水壩統統串聯，水不會有問題。
政府推能源建設 開放企業攬才
針對電力部分，總統說，上周台電備轉容量率多在百分之廿以上，未來資料中心、算力中心帶來新的用電需求，但不會在短時間大幅增加，且無論矽光子技術或液冷系統，有助降低能耗、提升能源效率，用電需求增，但能耗持續下降，政府會持續推動各項能源建設。
賴總統表示，十年來政府開闢科學園區共一三○五公頃，專案解決大企業土地需求，至於人力與人才，他擔任行政院長期間推動外國專業人才延攬及僱用法，開放台灣國際級企業延攬海外人才，近期行政院再度修法放寬相關規定。
魏哲家致詞說，看到下這麼大的雨，他心裡非常高興，「上個月還在想水怎麼辦？要不要啟動水車？」還好下了大雨，而且總統跟他說有個遠大的計畫，把所有水庫串聯，以後就不用再說土地、水、電會缺。
魏哲家說，半導體需求是長遠的，對半導體產業而言，台灣一定是最重要的地方，這裡面有供應鏈夥伴，希望跟大家一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方，這當然要政府支持，給他們足夠的土地、水、電，他感謝賴總統的領導與政府支持。
魏哲家盼人才支援供應鏈夥伴
「我們還是缺人才。」魏哲家說，希望屏東縣政府努力增加人口，而且要增加教育容量，才有足夠的人才，支援台積電與台積電供應鏈夥伴。
屏東縣政府表示，整合在地教育與產業資源，推動高科技產業人才培育計畫。屏科半導體供應鏈專區占地廿八公頃，由台積電及七家廠務供應鏈廠商進駐，國科會南科管理局表示，專區尚有十三公頃土地可供廠商申請承租；台積電進駐後興建多元服務中心，打造台灣首個以「建設晶圓廠房及設施」為核心產業聚落。
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