屏科半導體鏈專區 總統：全面滿足水、電、土地需求

賴清德總統昨（12） 日出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」時表示，屏東迎接半導體產業及產業鏈進駐，政府將全面滿足企業水、電與土地需求，串聯大南方科技 S 廊帶。

賴總統表示，屏科半導體供應鏈園區，是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，他還透露，更難得的是，台積電董事長魏哲家本來有公務要去美國，但魏留下來參加，表達台積電根留台灣的決心，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」

賴總統揭屏科供應鏈園區具有三項重大意義，首先，屏東迎接了半導體產業。台積電今年股東會，有股民特別提到「朋友去年相信魏哲家，今年住新家」，賴總統說，屏東擁有不是一張股票，是擁有半導體、台積電公司跟產業鏈在屏東。

第二層意義，今天進駐的不只台積電，產業鏈都進來了。換句話說，台灣半導體產業鏈未來會形成國家隊。第三層意義，台積電願意大力支持這個專屬園區，還親自規劃設計，願意號召讓產業鏈能夠一起進來，就代表台積電深耕台灣的決心。

賴總統強調，未來高科技產業帶動傳產發展，從嘉義、台南、高雄、屏東希望能有半導體產業鏈S廊帶。