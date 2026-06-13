台積董座出席屏科半導體鏈專區動土典禮 魏哲家：「缺人才」是最大挑戰

台積電（2330）董事長魏哲家昨（12）日出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」時表示，台積電能在全球半導體產業取得今日成果，除了公司自身及供應鏈夥伴努力，也感謝政府提供土地、水、電等資源支持，但他直言，目前最大的挑戰仍是「缺人才」。

台積電攜手帆宣系統等七家合作夥伴昨天舉行聯合動土典禮，總統賴清德與魏哲家難得合體出席。魏哲家致詞說，能邀請總統蒞臨，看到屏東下了這麼大雨，心裡非常高興，上個月他還在想，水怎麼辦？要不要啟動水車？台積電一直都有準備，還好下了大雨，剛才聽聞總統說要將所有的水庫串聯一起，那他以後就不用擔心缺土地、缺水電。

屏科半導體鏈專區小檔案

「但是我們還是缺人才。」魏哲家說，他希望屏東縣政府能更努力增加人口，並增加教育能量，讓屏東孩子有足夠人數支援台積電與台積電供應鏈夥伴。

屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，是由台積電統籌整體規劃，占地約28公頃，此次聯合動土除台積電外，七家跟隨台積電落腳屏東的供應鏈夥伴，包括有廠務工程的帆宣、和淞科技；有機廢氣汙染防治的華懋科技；機電整合與電力設備的捨得與安葆國際；廢水回收系統的兆聯實業，及化學品製程供應系統廠矽科宏晟。

昨天屏東縣長周春米、國科會主委吳誠文等人也一同出席持鏟動土。國科會指出，屏東是「大南方新矽谷推動方案」最南端的城市，藉由屏科半導體供應鏈專區的建置，將半導體供應鏈向屏東延伸，從設計、模組化製造、檢測驗證、智能倉儲到全球發貨的一站式服務，進一步強化台灣建廠供應鏈的體質與能力，以建構更具韌性、反應更靈活的在地供應鏈體系。

此外，透過台積電人才培訓中心開設的培訓計畫，可吸引更多在地年輕人或轉職人力進入高科技廠務領域，有效緩解高科技設施技術人才短缺問題，並帶動地方產業升級與就業成長，吸引優秀人才返鄉及留鄉發展。