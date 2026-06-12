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鄧白氏：台灣AI動能指數第2季升至72 亞洲領先

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著企業加速導入生成式AI與代理型AI，AI能否真正走進營運流程，關鍵不在模型能力，而在資料是否可被信任、驗證與治理。據鄧白氏《企業AI動能指數》觀察（以50為分水嶺，高於50代表企業AI投入與應用動能進入擴張階段），台灣2026年第2季AI動能指數從第1季的53上升至72， 高於全球平均62，在日本（56）、南韓（69）、印度（61）等亞洲受訪市場中居於領先地位。

調查同步指出，已有37%企業進入規模化階段，40%企業已將AI導入多個核心業務流程，合計77%企業已跨越規劃與試點，邁向規模化與營運化。然而調查也顯示，台灣及全球企業在AI應用中面臨的主要挑戰包括：資料可取得性與存取、資料隱私與合規，以及資料品質與完整性。若企業要讓AI真正參與授信、法遵、供應鏈與業務決策，關鍵不是導入更多工具，而是建立可被AI信任與有效使用的數據基礎。

在此趨勢下，全球商業數據與分析品牌美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今日宣布將既有的企業數據雲能力升級轉型為「全球商業圖譜™（Global Commercial Graph™）」，以企業身分識別、所有權結構、關聯企業、供應鏈與財務風險訊號為基礎，協助企業在代理型AI時代建立可信決策情境，讓 AI 不只「讀到資料」，更能在可信、可追溯的商業脈絡中進行判斷。

鄧白氏全球商業圖譜™涵蓋超過6.5億家企業資料，以 D-U-N-S® 環球編碼作為企業身分錨點，協助企業在跨系統、跨市場、跨流程的 AI 應用中，建立一致且可信的企業識別基礎。相較於單點資料查詢，其價值在於讓AI能辨識正確企業實體、理解企業之間的關係，並在可信資料基礎上進行判斷，使AI在高風險決策場景中具備更高的穩定性與可稽核性。

美商鄧白氏全球業務營運與轉型執行副總裁暨台灣區總經理鮑文安（Julian Prower）表示：「在AI加速進入商業決策流程的此刻，企業面對的核心問題，已不是AI能不能生成答案，而是這些答案能否建立在可信、可追溯的資料基礎上。多數企業卡關的難題在於資料的可信度與可治理性，無法跟上AI擴展的速度。鄧白氏已與 Anthropic、OpenAI、Microsoft、Google、Databricks、Snowflake等夥伴合作，透過全球商業圖譜把已驗證的商業資料，協助客戶將可信的企業、風險與合規資料導入既有 AI 平台與流程，加速推進AI 在金融、風險、法遵、供應鏈與業務開發等關鍵場景落地，提升決策品質與營運韌性。」

此外，鄧白氏指出，作為建立於全球商業圖譜之上的 AI應用框架，D&B.AI讓企業可依照不同的應用需求，以更便利的方式存取、理解並使用鄧白氏的商業資料。目前D&B.AI™也已與主流 AI 生態系完成整合，包括雲端平台 Microsoft 與 Google Cloud、數據平台 Databricks 與 Snowflake、基礎模型平台 OpenAI 與 Anthropic（Claude）。以 OpenAI 為例，企業可透過 MCP 在 ChatGPT 中直接調用鄧白氏全球商業圖譜™，將企業身分、信用與風險資料導入盡職調查與授信流程；透過 Anthropic（Claude）的整合，則可進一步建構以 KYC／KYB、企業客戶准入與合規審查為核心的 AI 代理（agents），讓代理在明確的商業與風險脈絡下，自動完成企業驗證、風險評估與文件生成等任務，協助企業縮短審查時間並提升流程效率。

南韓 印度 日本

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