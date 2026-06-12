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屏科半導體供應鏈專區動土 賴清德細數水電人才布局挺產業

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
賴清德總統今出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，對於產業界擔心的水、電與人才，賴清德說，率行政院團隊往此方向滿足大家需求。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，對於產業界擔心的水、電與人才，賴清德說，率行政院團隊往此方向滿足大家需求。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，對於產業界需要的水、電與人才，賴清德說，率領行政院團隊往此方向滿足大家需求。

水資源部分，賴清德說，政府打造珍珠串計畫幾近完成，將水庫、水壩通通串聯。例如板新地區原本是由石門水庫供水，現已改由翡翠水庫供應，石門水庫可支援新竹；2021年前政府完成自來水水管聯通管，現在正在打造第二條原水，石門水庫到新竹的水庫區。

賴清德提到，大台中有大安溪、大甲溪聯通計畫，以及鯉魚潭水庫往北支援苗栗均已完成。苗栗天花湖水庫則興建中。台南烏山頭水庫、嘉南大圳的水，已經串聯到濁水溪的水，台南烏山頭水庫、南化水庫、曾文水庫等三個水庫也已完成串聯。高雄跟屏東的聯通計畫正在進行。屏東本來就有非常豐富的地下水與伏流水，所以水是不會有問題的。在於如何留住水、分配水，與有效率地使用水資源。

電力供應，賴清德說，可參考台電24小時即時資訊備轉容量率，以上周為例，備轉容量率大多維持在廿%以上。未來雖然資料中心、算力中心將帶來新的用電需求，但不會在短時間內大幅增加，政府持續推動各項電力建設。另一方面，產業界努力，科技持續進步，無論是矽光子技術或液冷系統，有助降低能耗、提升能源效率。雖然用電需求增，但能耗持續下降，政府推動各項能源建設。

土地方面，賴清德說，這十年來政府開闢科學園區1305公頃，專案協助大企業立足台灣各種土地需求。

人力與人才，賴清德說，他擔任行政院長期間推動「外國專業人才延攬及僱用法」，開放台灣國際級企業延攬海外人才，就業金卡產生，第一張是他擔任行政院長時頒發給YouTube創辦人陳士駿。近期行政院再度修法放寬相關規定，在台完成副學士學位學生可延期居留期間最長兩年；最近五年內取得教育部公告世界大學排名前200大學的學士以上學位外國人，可向勞動部申請就業許可來台工作；數位遊牧簽證停留期間延長至兩年。勞動部鬆綁相關規定，從製造業、服務業擴及農業及家庭領域，符合社會需求。

賴清德說，也照顧中小微型企業，提出一千億「中小微傳統產業加速振興計畫」，高科技產業帶動傳統產業一起進步。

台積電領銜屏科半導體供應鏈專區，占地28公頃，由台積電及7家廠務供應鏈廠商進駐，分別華懋科技、捨得企業、安葆國際、和淞科技、兆聯實業、矽科宏晟、帆宣系統。國科會南科管理局表示，相關建設完工時程，以各進駐廠商對外公布規畫為準；專區尚有約13公頃土地可供廠商申請承租，5家潛在廠商輔導中。

賴清德總統今出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，對於產業界擔心的水、電與人才，賴清德說，率領行政院團隊往此方向滿足大家需求。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，對於產業界擔心的水、電與人才，賴清德說，率領行政院團隊往此方向滿足大家需求。記者劉學聖／攝影

賴清德 苗栗 石門水庫

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