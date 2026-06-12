仁寶擴廠新進度 德州廠預計下半年投入營運

仁寶（2324）12日公告進行租賃改良工程及購置營運設備，地點位於美國德州喬治城，預計租賃改良工程金額上限為3,850萬美元，購置設備金額上限為3,435萬美元，再度擴大美國布局，為未來的訂單早做準備。

公司先前表示，AI伺服器業務將進入到高速成長期，目標達到業績逐年翻倍，預計今年全年伺服器營收將達到總營收的8-10%，主要成長動能來自於L10伺服器系統出貨，公司目前已拿到第一家大型CSP的訂單。

仁寶目前在分別在德州的泰勒市及喬治城設立工廠，預計泰勒市將會做為主要生產基地，喬治城則做為伺服器維修中心，為客戶做好售後服務。德州新廠預計下半年將會投入營運，為明年的強勁成長做足準備。