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AI晶片關鍵技術向下扎根 ASM攜手淡江大學培育未來科技人才

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
ASM攜手淡江大學參與新北市政府教育局主辦的「新北科學日」，共同推動半導體科學教育向下扎根。圖／ASM提供
ASM攜手淡江大學參與新北市政府教育局主辦的「新北科學日」，共同推動半導體科學教育向下扎根。圖／ASM提供

全球半導體製程設備領導企業ASM（台灣先藝科技）公司今（12）日攜手淡江大學化學學系走進新北市立海山高中，參與由新北市政府教育局主辦的「新北科學日」。活動透過半導體製程實作體驗，引領學生認識驅動手機、資料中心等現代科技運作的晶片技術，並進一步了解原子尺度材料工程，如何成為人工智慧（AI）時代創新的關鍵基礎。

呼應本屆科學日「原子建築師」主題，ASM攜手高中志工團隊，帶領超過500名學生認識材料科學，了解原子級精密控制的材料沉積如何影響AI核心裝置的效能、能源效率與可靠性。在模擬原子層沉積（ALD）製程的實作實驗中，學生觀察銀原子沉積於奈米金材料後，隨薄膜厚度變化而呈現不同色彩，並進一步了解晶片如何在精準溫度控制下，以原子逐層堆疊的方式製成。

ASM於活動現場亦展示自2025年起與淡江大學共同推動的三年期「半導體專車」計畫成果。這輛搭載完整實驗設備的行動實驗車，將科學教育資源帶進校園，讓學生得以接觸一般課堂較難實現的原子層沉積（ALD）實作體驗。計畫於2026年邁入第二年，已走訪44所學校、累計觸及超過1400名學生，未來將進一步拓展至偏鄉地區與女子學校，持續提升科學教育的可及性。

ASM台灣區總經理呂秉澄表示：「隨著AI持續重塑半導體產業，人才已成為驅動技術創新與產業發展的關鍵動能。ASM作為原子層沉積技術的全球領導企業，除了推動材料科學與先進製程技術創新，也致力於將專業知識與產業經驗帶入校園，啟發更多年輕世代投入科技領域，為台灣半導體產業建立更具韌性且永續的人才基礎。」

ASM深耕材料研發近60年，在台深耕邁入第20年，ASM建立涵蓋新產品導入（NPI）、銷售與技術服務的完整在地布局，支援全球領先半導體製造商自2奈米至埃米（Ångström）世代的先進製程需求。ASM目前於台灣五個據點擁有約600人團隊規模，並預計未來三年人才招募將維持雙位數成長。

ASM表示，為培育具全球競爭力的台灣半導體人才，公司成立SEAL計畫，提供系統化技術培訓與跨產品線學習機會，協助工程師持續提升專業能力，並拓展國際發展機會。目前已有22%的工程師參與SEAL計畫，95%的台灣工程師曾接受海外培訓，超過半數曾赴美國、韓國及日本參與國際專案與海外支援，累積全球化視野與實務經驗。

學生透過模擬原子層沉積（ALD）製程實作實驗，觀察銀原子沉積於奈米金材料後所產生的色彩變化，進一步認識材料科學與半導體製程的基本原理。圖／ASM提供
學生透過模擬原子層沉積（ALD）製程實作實驗，觀察銀原子沉積於奈米金材料後所產生的色彩變化，進一步認識材料科學與半導體製程的基本原理。圖／ASM提供

半導體 晶片 淡江大學

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