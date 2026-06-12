聖家堂迎來百年歷史時刻 HTC VIVE Arts 延伸世界文化遺產體驗

宏達電（2498）12日表示，旗下致力推動科技與藝術融合的 VIVE Arts，延續《聖家堂：永恆高第》沉浸式 XR 體驗的亞洲巡迴脈絡，正規劃於日本市場的後續全新展演，持續以沉浸式科技延伸世界文化遺產的保存、推廣與體驗。

宏達電表示，適逢西班牙巴塞隆納聖家堂（Sagrada Família）歷經144年建造工程，迎來耶穌塔（Tower of Jesus Christ）完工並祝聖揭幕的重要歷史時刻，也讓這座承載建築大師安東尼・高第（Antoni Gaudí）畢生藝術理想與信仰精神的世界級建築地標，再次受到國際媒體與文化界高度關注。

宏達電指出，《聖家堂：永恆高第》過去曾在西班牙、台灣及中國大陸展出，透過創新科技讓觀眾以不同於傳統參觀的方式走進聖家堂，感受高第建築中融合自然、信仰、光影與結構美學的獨特精神。此次規劃前進日本，也將持續讓更多亞洲觀眾跨越地域與空間限制，走進高第的建築世界。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，「文化遺產的價值不只在於被保存，也在於能否被更多世代理解與感受。當媒體紀錄讓世界看見聖家堂迎來歷史性里程碑，沉浸式科技則能讓無法親臨現場的觀眾進入文化資產的內部脈絡，從觀看事件進一步理解建築、藝術與創作精神。當初推動《聖家堂：永恆高第》沉浸式體驗，正是希望透過科技突破時間、距離與場域限制，讓觀眾以更直觀、更具參與感的方式走進高第的建築世界，讓珍貴文化不僅被記錄，也能被重新體驗、被持續傳承」。