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面對超高齡社會 卓榮泰：AI導入醫療照護體系補足量能

中央社／ 台南12日電

大南方AI智慧健康展今天登場，行政院長卓榮泰表示，政府正積極推動大南方新矽谷各項工作，希望提升半導體、人工智慧（AI）及智慧健康等量能。他指出，面對超高齡社會與少子化挑戰，AI須加速導入醫療與照護領域，並逐步融入民眾日常生活。

國家科學及技術委員會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府等，於今、明兩天在大台南會展中心舉辦大南方AI智慧健康展，行政院長卓榮泰、行政院政委兼國科會主委吳誠文、台南市長黃偉哲、數發部長林宜敬、衛福部次長莊人祥等人出席開幕式。

卓榮泰致詞表示，政府積極推動均衡台灣與人工智慧之島政策，希望科技與產業發展不再集中於單一區域。行政院推動六大區域產業及生活圈，其中「大南方新矽谷推動方案」是國家AI產業南向布局的重要核心，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同成為帶動台灣新一波科技發展的雙引擎。

卓榮泰指出，政府持續推動大南方新矽谷各項工作，希望提升半導體、人工智慧（AI）及智慧健康等量能，更重要的是技術落地與技轉至民間產業，協助產業轉型。他強調，AI新十大建設目標是打造全民智慧生活圈，讓民眾在各場域都能感受到AI服務，共享科技進步與經濟發展成果。

卓榮泰表示，這次展會展出AI智慧健康應用成果，正是落實總統賴清德推動「健康台灣」與「均衡台灣」的重要理念，也是AI導入百工百業的明確實踐場域。他進一步說，AI導入已不可怠慢，未來無論智慧照護、遠距醫療、醫療監測或AI輔助判讀，都將落實於民眾日常生活。

他舉例，政府正推動電子病歷，除致力接軌國際標準，也促進跨院病歷交換，減少重複檢驗成本，並降低醫護人員行政負擔，目標今年完成醫學中心電子病歷資料建置，明年擴至區域及地區醫院，2028年進一步涵蓋基層醫療與衛生所，用科技打造更安全且便捷的環境。

卓榮泰表示，政府不會只發展高科技，中小微企業的同步發展一樣重要，行政院已召集相關部會，盼盡速完成8年1000億元的「中小微企業轉型升級發展條例」草案立法程序，要保障勞工工作權益，也協助中小微企業順利轉型升級。

卓榮泰 矽谷 黃偉哲

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