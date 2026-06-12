大南方智慧健康展在台南 黃偉哲：AI提升醫療照護品質

為響應賴總統「健康台灣」及「均衡台灣」施政願景，並結合行政院推動「大南方新矽谷推動方案」，國家科學及技術委員會、數位發展部、衛生福利部與台南市政府攜手合作，12日起一連兩天在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展」。台南市長黃偉哲12日下午陪同行政院長卓榮泰出席開幕活動及參觀展區，共同見證智慧健康產業發展成果。

卓榮泰表示，「大南方AI智慧健康展」匯聚智慧健康產業、醫療院所、學研機構及AI科技業者，展現台灣在智慧健康領域的創新成果，具體落實賴總統推動「健康台灣」及「均衡台灣」的施政理念。他也指出，政府正積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計2026年完成醫學中心電子病歷系統建置、2027年擴展至區域及地區醫院、2028年則進一步推廣至基層診所及衛生所，透過醫療資訊互通，降低重複檢驗及醫療成本，並減輕醫護人員行政負擔。

卓榮泰強調，未來將持續推動資料治理與資料開放，讓健康數據在兼顧個資保護、資訊安全及合法運用的前提下，成為推動智慧健康產業發展的重要基礎。此外，透過AI技術導入醫療與照護體系，不僅能協助醫護人員提升工作效率，也能為民眾打造更安全、便利且高品質的健康照護環境，讓科技真正成為守護國人健康的重要力量。

黃偉哲表示，AI人工智慧已成為推動產業與社會進步的重要工具，正如賴清德總統所提及，AI將是未來的「倚天劍與屠龍刀」。在醫療健康領域，面對醫師診療負荷沉重、護理人力不足等挑戰，AI可協助醫師進行影像判讀、醫療判斷及病歷紀錄等工作，提升醫療效率與精準度，同時減輕醫護人員行政負擔，讓更多人力投入病患照護，進一步提升整體醫療服務品質。

黃偉哲指出，大南方AI智慧健康展在沙崙智慧綠能科學城舉辦別具意義，沙崙園區是賴總統在擔任台南市長期間規劃推動，歷經多年發展，已成為南台灣科技創新重鎮。他感謝行政院、國科會及數位發展部支持智慧健康產業發展，市府將持續配合中央政策與科技發展趨勢，加速AI技術落實應用，攜手打造更完善的智慧醫療環境。

經發局提到，此次展會規劃五大主題展區，包含展現24小時居家照護應用的「智慧安居厝」、結合科技復能訓練的「科技新榕里」、展示AI輔助診療技術的「雲端診療苑」、促進產業交流合作的「產業賦能港」，以及呈現智慧醫療數位轉型成果的「健康新市集」。展會集結超過100家業者，展示120項以上創新技術與產品，透過成果展示及商務媒合，促進智慧健康產業發展，預估可創造逾1億元潛在商機。

經發局指出，展會期間也串聯周邊觀光、餐飲及旅宿資源，並與鄰近的台南三井OUTLET合作，透過APP推播展會資訊及發放優惠券，鼓勵民眾參觀展覽後順遊周邊景點。藉由展會效益，進一步帶動地方觀光及消費動能。