台積電供應鏈進駐屏科專區動土 周春米：拚產業升級讓孩子在家鄉工作

屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米說，她身為屏東72年來首位女縣長，最重要的責任就是提升城市的競爭力帶動產業升級，讓屏東的孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。

由台積電領銜半導體供應鏈專區，也是全國首座，占地28公頃，由台積電公司及7家廠務供應鏈廠商進駐，分別為華懋科技股份有限公司、捨得企業股份有限公司、安葆國際實業股份有限公司、和淞科技股份有限公司、兆聯實業股份有限公司、台灣矽科宏晟科技股份有限公司、帆宣系統科技股份有限公司。

台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，並引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣第一個以「建設晶圓廠房及設施」為核心的產業聚落。這不僅強化台灣建廠供應鏈體質，將建構更具韌性、反應更靈活在地體系。

周春米說，去年5月國科會、屏東縣政府與台積電三方共同宣示台積電供應鏈專區進駐啟動，短短一年舉辦聯合動土典禮，承諾變成行動，感謝各方努力與支持。

賴清德總統與周春米在致詞時不約而同提到催生總統府秘書長潘孟安；周縣長感謝潘孟安在其縣長任內規畫高鐵特定區，她更進一步推動包含將來高鐵車站與台鐵車站共構，還有屏東科學園區、經濟部科技產業園區擴區、屏科實驗中學與國際棒球場等，打造多元健康城市。

產業界所需要水、電、土地、人力、人才等方面，賴清德說，請大家不要擔心，他會率領行政院的團隊，往這個方向來滿足大家的需求，包括推動珍珠串計畫，把台灣的水庫、水壩通通串聯起來，有效運用及分配水資源，以及持續電力建設、專案解決土地需求、開放國際級的公司向外延攬人才等，希望董事長魏哲家及產業界好夥伴們了解目前政府所推動種種政策，對台灣有信心。

賴清德說，他也提出一個1000億的中小微型企業發展計畫，未來由高科技產業帶動傳統產業一起來進步發展，讓台灣成為智慧國家、均衡台灣，人民安居樂業的好地方。