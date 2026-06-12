快訊

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電供應鏈進駐屏科專區動土 周春米：拚產業升級讓孩子在家鄉工作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米（左一）說，帶動產業升級，讓屏東孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米（左一）說，帶動產業升級，讓屏東孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米說，她身為屏東72年來首位女縣長，最重要的責任就是提升城市的競爭力帶動產業升級，讓屏東的孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。

台積電領銜半導體供應鏈專區，也是全國首座，占地28公頃，由台積電公司及7家廠務供應鏈廠商進駐，分別為華懋科技股份有限公司、捨得企業股份有限公司、安葆國際實業股份有限公司、和淞科技股份有限公司、兆聯實業股份有限公司、台灣矽科宏晟科技股份有限公司、帆宣系統科技股份有限公司。

台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，並引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣第一個以「建設晶圓廠房及設施」為核心的產業聚落。這不僅強化台灣建廠供應鏈體質，將建構更具韌性、反應更靈活在地體系。

周春米說，去年5月國科會、屏東縣政府與台積電三方共同宣示台積電供應鏈專區進駐啟動，短短一年舉辦聯合動土典禮，承諾變成行動，感謝各方努力與支持。

賴清德總統與周春米在致詞時不約而同提到催生總統府秘書長潘孟安；周縣長感謝潘孟安在其縣長任內規畫高鐵特定區，她更進一步推動包含將來高鐵車站與台鐵車站共構，還有屏東科學園區、經濟部科技產業園區擴區、屏科實驗中學與國際棒球場等，打造多元健康城市。

產業界所需要水、電、土地、人力、人才等方面，賴清德說，請大家不要擔心，他會率領行政院的團隊，往這個方向來滿足大家的需求，包括推動珍珠串計畫，把台灣的水庫、水壩通通串聯起來，有效運用及分配水資源，以及持續電力建設、專案解決土地需求、開放國際級的公司向外延攬人才等，希望董事長魏哲家及產業界好夥伴們了解目前政府所推動種種政策，對台灣有信心。

賴清德說，他也提出一個1000億的中小微型企業發展計畫，未來由高科技產業帶動傳統產業一起來進步發展，讓台灣成為智慧國家、均衡台灣，人民安居樂業的好地方。

屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米（左）說，帶動產業升級，讓屏東孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米（左）說，帶動產業升級，讓屏東孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。記者劉學聖／攝影

周春米 台積電 屏東

延伸閱讀

台積電供應鏈進駐屏科園區 魏哲家喊話：缺人才、縣府增加教育能量

影／台積電根留台灣！賴清德總統曝魏哲家為這個原因推遲訪美行程

屏科半導體供應鏈專區聯合動土 總統賴清德：有三層重大意義

魏哲家取消赴美參加屏科動土 賴總統：他要去見誰都想得到吧？

相關新聞

魏哲家取消赴美參加屏科動土 賴總統：他要去見誰都想得到吧？

賴清德總統表示，屏科半導體供應鏈園區，是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，希望從嘉義、台南、高雄、屏東能有一個半導體產業鏈S廊。今天更難得的是，台積電董事長魏哲家本來有公務要去美國，但他留下來參加，表達台積電根留台灣的決心，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」

智通投資雲端服務類股 未來計畫將透過併購擴大版圖

軟體供應商智通*（8932）12日公告董事會授權總投資額度內董事長核准取得有價證券額度達新臺幣3億元以上，總金額5億元內。據公告顯示，該標的為雲端服務類股，實際交易後將會補充公告。

從企業數據庫到全球商業圖譜 鄧白氏重塑 AI 時代的商業真相來源

全球商業數據與分析領導者之⼀的美商鄧⽩⽒（Dun & Bradstreet）12⽇宣布將既有的企業數據雲能⼒升級轉型為「全球商業圖譜™（Global CommercialGraph™）」，以企業⾝份識別、所有權結構、關聯企業、供應鏈與財務風險訊號為基礎，協助企業在代理型 AI 時代建立可信決策情境，讓 AI 不只「讀到資料」，更能在可信、可追溯的商業脈絡中進⾏判斷。

麗升股東會／推進綠電轉供 下半年售電收入看增

麗升能源（8087）12日召開股東常會，公司表示，未來的營收組合會產生結構上的變化，原有統包工程收入因認列起伏較大，下半年起隨著電廠陸續轉供，每月售電收入會逐步增加，未來朝著固定收益持續成長的目標前進。

台積電供應鏈進駐屏科專區動土 周春米：拚產業升級讓孩子在家鄉工作

屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，縣長周春米說，她身為屏東72年來首位女縣長，最重要的責任就是提升城市的競爭力帶動產業升級，讓屏東的孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。

不只半導體重鎮 大南方 AI 智慧健康展打造南台灣智慧健康新聚落

AI應用在健康醫療已成大趨勢。國科會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府，12、13日兩天在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展會」，展示逾120項AI智慧健康應用，行政院長卓榮泰出席致詞表示，AI已經正式走入智慧醫療、長照照護、健康管理及高齡服務等領域，透過AI技術協助第一線醫療及照護人員減輕負擔、提升效率，將成為台灣面對超高齡社會的重要關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。