雷雨神齊報到…半導體供應專區動土 國科會：屏東成為未來產業明日之星

屏東縣將迎來台積電，屏東科學園區的半導體供應鏈專區今天在滂沱雨勢伴隨雷聲下舉行動土典禮，台積電與帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟等7家供應鏈廠商出席，宣告半導體產業聚落進駐屏東。

國科會主委吳誠文致詞時，今全台在屏東出現雷雨包，雷神的打雷聲就像在為動土典禮放炮，雨神、雷神都來了，象徵豐收未來。

吳誠文說，感謝台積電接受國科會邀請，在屏東科學園區規畫半導體供應鏈專區，目前有台積電、供應鏈7廠商進駐專區，搭配周邊汽車產業園區及產業園區擴區，來帶動大屏東的發展。國科會持續推動太空產業、智慧機器人產業、軍工無人機產業及大健康產業，帶動大南方科技產業的發展，屏東將成為未來產業明日之星。

供應鏈廠商之一的華懋科技說，因應現階段全球半導體產業急速成長，滿足先進製程客戶在VOCs處理需求，申請進入屏科園區半導體供應鏈專區設廠，規畫投入生產可再生循環的ppt級化學濾網（Chemical Filter），直接提升半導體先進製程的生產環境與良率，讓高階製程的生產環境邁入新的里程碑。

華懋科技董事長鄭石治說，今天聯合動土之後，後續交地、規畫設計等，快則2年慢的話3年會完工。布局屏東，台積電最先進製程在南部，為符合最先進製程的環控室，推出最好的環控控制，除服務以外，跟台積合作，以往遇到任何問題等需在兩小時內到場。初期投資金額規畫8千萬元，未來可能會增加到兩、三億元。

屏東科學園區的半導體供應鏈專區今天在滂沱雨勢伴隨雷聲下舉行動土典禮，台積電與帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟等7家供應鏈廠商出席，宣告半導體產業聚落進駐屏東。記者劉星君／攝影