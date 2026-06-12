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第21屆KKBOX風雲榜明晚開唱 中華電信MOD、Hami Video全場直播
樂壇年度盛事「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會，將於13日於台北小巨蛋隆重登場，中華電信（2412）為本屆KKBOX風雲榜唯一指定電信合作夥伴，除近期推出限時索票活動寵粉，讓客戶有機會能親臨現場一睹偶像風采，MOD及Hami Video明晚6點也將同步直播全場活動提供客戶免費收看，邀請流行樂迷不分線上線下，一同欣賞金曲唱將、人氣男女歌手、潮流天團、新世代韓流團體等21組音樂人接力演出，感受多元交匯的當代音樂能量。
KKBOX風雲榜演唱會今年依舊星光熠熠，除由金曲雙才子盧廣仲、韋禮安（WeiBird）領軍，攜手超人氣i人學長周湯豪 NICKTHEREAL、實力派男神 Bii畢書盡，以及超人氣Z世代天團告五人Accusefive 、金曲樂團宇宙人共同登上舞台，並集結療癒女聲曾沛慈、金曲台語歌后李竺芯與嘻哈皇后 Miss Ko 葛仲珊，另包括SUPER JUNIOR成員東海（DONGHAE）都將帶來精彩演出，號召上萬歌迷共同打造難忘的夏日流行樂盛宴。
中華電信以「海地星空」韌性網路架構的行動5G、固網寬頻優異品質，透過MOD及Hami Video不僅明晚全程直播KKBOX風雲榜演唱會，更持續提供最多元豐富的影音內容，除完整直播現正熱鬧開踢的2026 FIFA世界盃，Hami Video並成立24小時專屬頻道，讓客戶隨時想看就看、不受時差限制；影劇館+近期更有包括台劇《阿松與阿暖》、韓綜《Bonjour麵包店》、日劇《獄所三星主廚》以及電影《冠軍之路》、《72小時即刻救援》、《天眼浩劫》、《失明》等眾多獨家熱門強檔。
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