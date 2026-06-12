快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

展碁上半年 PC 業務表現突出 下半年多元產品線接棒

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
展碁董事長林佳璋。記者吳凱中／攝影
展碁董事長林佳璋。記者吳凱中／攝影

展碁國際（6776）今年上半年受惠PC提前拉貨潮，以及蘋果產品線銷售強勁，帶動營運走強，展望下半年，業界普遍看淡下半年整體PC市場需求，不利展碁個人電腦相關業務續強，惟法人指出，展碁因產品線多元，分散單一產品波動風險，加上記憶體維持缺貨態勢，在多元產品線發力下，下半年營運正向看待。

展碁今年上半年在商用換機潮及客戶提前備貨帶動下，硬體系統產品線包含個人電腦、筆記型電腦及Mac電腦營收較去年同期大幅成長。此外，在記憶體業務方面，受惠於DRAM與SSD報價走勢強勁，不僅推升整體營收，亦對獲利表現有顯著挹注。

展望下半年，法人指出，目前記憶體仍呈現缺貨漲價情況，展碁相關業務有望維持增長動能，不過，由於上半年PC提前拉貨潮，預估下半年相關需求將減弱。

法人表示，展碁由於目前代理業務組成多元，儘管PC產品線業績可能下滑，但在其他產品維持穩健成長下，對下半年整體營運影響不大。

此外，展碁亦持續引進新產品，看好在AI應用快速發展帶動下，資料中心、高效能運算（HPC）電力需求持續攀升，帶動不斷電系統（UPS）市場成長動能。

為此，展碁引進旗下代理品牌CyberPower的「GX150CM2」不斷電系統，並於6月上旬開賣，積極布局高階電競、專業工作站與中小企業市場。

展碁2026年5月合併營收達30.77億元，月增0.6%、年增52%；累計今年1至5月合併營收達139.17億元，年增31.1%，展現穩健成長動能。

展碁表示，營運成長主要來自AI浪潮持續發酵，帶動商用市場對資訊產品的需求強勁；旗下代理多元產品線持續穩健拓展，成為推升業績的關鍵動能。展望未來，展碁將持續深化AI與數位轉型解決方案，結合完整通路資源與服務能力，協助企業客戶加速導入創新應用。

營收

延伸閱讀

微星徐祥：記憶體供貨能見度僅一個月 PC漲價效應第3季見真章

宏碁智新、宏碁創達5月營收年增逾三成 均創新高

智邦客戶拉貨動能增溫 法人估全年EPS上看68.3元

AI代理引發Enterprise SSD供應危機 首季前五大品牌營收超184億美元

相關新聞

魏哲家取消赴美參加屏科動土 賴總統：他要去見誰都想得到吧？

賴清德總統表示，屏科半導體供應鏈園區，是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，希望從嘉義、台南、高雄、屏東能有一個半導體產業鏈S廊。今天更難得的是，台積電董事長魏哲家本來有公務要去美國，但他留下來參加，表達台積電根留台灣的決心，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」

展碁上半年 PC 業務表現突出 下半年多元產品線接棒

展碁國際（6776）今年上半年受惠PC提前拉貨潮，以及蘋果產品線銷售強勁，帶動營運走強，展望下半年，業界普遍看淡下半年整體PC市場需求，不利展碁個人電腦相關業務續強，惟法人指出，展碁因產品線多元，分散單一產品波動風險，加上記憶體維持缺貨態勢，在多元產品線發力下，下半年營運正向看待。

屏科半導體供應鏈專區聯合動土 總統賴清德：有三層重大意義

屏東科學園區半導體供應鏈專區12日舉行聯合動土典禮，總統賴清德表示，動土有幾層重大意義，第一是屏東迎接了半導體的產業；第二，今天進駐的不僅只有台積電（2330），是產業鏈都進來了；第三，台積電規劃設計園區，並號召產業進駐，代表了台積電深耕台灣的決心。

台積電被告侵權 龔明鑫：溝通後更有信心

台積電遭到2家愛爾蘭專利授權公司提告侵權，經濟部第一時間站出來力挺，經濟部長12日進一步表示，已與台積電取得聯絡，雖然台積電表示在訴訟中不便發言，但經濟部在溝通完之後，「我可以講我們更有信心」。

影／台積電根留台灣！賴清德總統曝魏哲家為這個原因推遲訪美行程

屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行半導體供應鏈專區聯合動土典禮，賴清德總統、台積電董事長魏哲家及屏東縣長周春米執鏟動土，現場大雨滂沱，賴清德致詞時雨勢正大，他說，「天公落富雨，彈雷公祝福」。產業需要的水、電不用擔心，推動珍珠串計畫，台灣水庫串連已接近完成。

美商鄧白氏：「台灣 AI 動能亞洲領先」

隨著企業加速導入⽣成式 AI 與代理型 AI，AI 能否真正走進營運流程，關鍵不在模型能⼒，⽽在資料是否可被信任、驗證與治理。美商鄧白氏指出，台灣 AI 動能領先亞洲其餘國家，無論是絕對值還是成長幅度，都遠超日、韓、印等各國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。