展碁上半年 PC 業務表現突出 下半年多元產品線接棒

展碁國際（6776）今年上半年受惠PC提前拉貨潮，以及蘋果產品線銷售強勁，帶動營運走強，展望下半年，業界普遍看淡下半年整體PC市場需求，不利展碁個人電腦相關業務續強，惟法人指出，展碁因產品線多元，分散單一產品波動風險，加上記憶體維持缺貨態勢，在多元產品線發力下，下半年營運正向看待。

展碁今年上半年在商用換機潮及客戶提前備貨帶動下，硬體系統產品線包含個人電腦、筆記型電腦及Mac電腦營收較去年同期大幅成長。此外，在記憶體業務方面，受惠於DRAM與SSD報價走勢強勁，不僅推升整體營收，亦對獲利表現有顯著挹注。

展望下半年，法人指出，目前記憶體仍呈現缺貨漲價情況，展碁相關業務有望維持增長動能，不過，由於上半年PC提前拉貨潮，預估下半年相關需求將減弱。

法人表示，展碁由於目前代理業務組成多元，儘管PC產品線業績可能下滑，但在其他產品維持穩健成長下，對下半年整體營運影響不大。

此外，展碁亦持續引進新產品，看好在AI應用快速發展帶動下，資料中心、高效能運算（HPC）電力需求持續攀升，帶動不斷電系統（UPS）市場成長動能。

為此，展碁引進旗下代理品牌CyberPower的「GX150CM2」不斷電系統，並於6月上旬開賣，積極布局高階電競、專業工作站與中小企業市場。

展碁2026年5月合併營收達30.77億元，月增0.6%、年增52%；累計今年1至5月合併營收達139.17億元，年增31.1%，展現穩健成長動能。

展碁表示，營運成長主要來自AI浪潮持續發酵，帶動商用市場對資訊產品的需求強勁；旗下代理多元產品線持續穩健拓展，成為推升業績的關鍵動能。展望未來，展碁將持續深化AI與數位轉型解決方案，結合完整通路資源與服務能力，協助企業客戶加速導入創新應用。