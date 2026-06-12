屏科半導體供應鏈專區聯合動土 總統賴清德：有三層重大意義

屏東科學園區半導體供應鏈專區12日舉行聯合動土典禮，總統賴清德表示，動土有幾層重大意義，第一是屏東迎接了半導體的產業；第二，今天進駐的不僅只有台積電（2330），是產業鏈都進來了；第三，台積電規劃設計園區，並號召產業進駐，代表了台積電深耕台灣的決心。

今日的動土包括總統賴清德、屏東縣長周春米、國科會主任委員吳誠文、國科會南科管理局局長鄭秀絨、台積電董事長魏哲家及其供應鏈廠商等產官學研代表出席，宣告半導體聚落正式進駐屏東。藉由指標性工程啟動，鏈結產官學研能量，以技術開發與規格制定驅動在地產業升級，打造具全球競爭力的尖端科技新核心。

賴清德首先說，屏科半導體供應鏈園區是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，有台積電董事長魏哲家大力支持，由台積電劃設計打造。而園區動土有幾層重大的意義，第一是屏東迎接了半導體的產業。

第二層重大意義是，進駐園區的不是只有台積電，是產業鏈都進來，換句話說，台灣的半導體產業鏈未來會更完整，更形成一個國家隊，未來在全球布局的時候，會更具有實力，對台灣的整體發展來講有莫大的助力。

第三層重大意義是，台積電願意大力支持園區，而且還親自規劃設計，號召讓產業鏈能夠一起進來，就代表了台積電深耕台灣的決心。他強調：「台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益。」