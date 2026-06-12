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台積電被告侵權 龔明鑫：溝通後更有信心

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電被告侵權，經濟部長龔明鑫表示，已與台積電取得聯絡，溝通後對台積電更有信心。記者潘俊宏／攝影
台積電被告侵權，經濟部長龔明鑫表示，已與台積電取得聯絡，溝通後對台積電更有信心。記者潘俊宏／攝影

台積電遭到2家愛爾蘭專利授權公司提告侵權，經濟部第一時間站出來力挺，經濟部長12日進一步表示，已與台積電取得聯絡，雖然台積電表示在訴訟中不便發言，但經濟部在溝通完之後，「我可以講我們更有信心」。

台積電捲入美國專利權侵權訴訟風波，正由美國國際貿易委員會審理中，半導體分析師認為，從提告者身分看來，應該是典型的專利蟑螂，目的是向台積電要錢，此風波也在網路上引發熱議，網友質疑相關公司實際並未生產晶片，而是透過收購專利後提告謀利。

目前案件由ITC（美國國際貿易委員會）理中，外媒報導，若最終認定侵權成立，最嚴重可能祭出排除令，禁止相關晶片進口美國，預計ITC將於10月作出最終決定。由於有多名共和黨議員致函ITC，要求嚴格執行專利法規，不應給台積電特殊待遇，因此，專利爭議被導向政治議題，網友對美國政府開轟，明顯以政治力對台積電施壓。

龔明鑫12日結束經濟及產業諮詢會議首次會議後受訪時表示，經濟部已跟台積電聯絡，但因此案在訴訟中，台積電不便對個案發言，不過，經濟部對於台灣企業在遵守專利法規上非常有信心，且在與台積電溝通後，「我可以講說我們更有信心」。

在台積電傳出被告專利侵權後，經濟部第一時間表態力挺，11日發出聲明表達，針對媒體報導台積電於美國涉及專利爭議一事，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

經濟部強調，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場的穩定營運與供應鏈韌性。

台積電 龔明鑫 經濟部

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