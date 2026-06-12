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影／台積電根留台灣！賴清德總統曝魏哲家為這個原因推遲訪美行程

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，賴清德總統（左二）、台積電董事長魏哲家（左三）及屏東縣長周春米（左一）執鏟動土，現場大雨滂沱。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，賴清德總統（左二）、台積電董事長魏哲家（左三）及屏東縣長周春米（左一）執鏟動土，現場大雨滂沱。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行半導體供應鏈專區聯合動土典禮，賴清德總統、台積電董事長魏哲家及屏東縣長周春米執鏟動土，現場大雨滂沱，賴清德致詞時雨勢正大，他說，「天公落富雨，彈雷公祝福」。產業需要的水、電不用擔心，推動珍珠串計畫，台灣水庫串連已接近完成。

賴清德說，今天更難得是魏哲家董事長本來要到美國有公務行程，但他特別拜託魏哲家親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持決心，根留台灣決心，魏哲家也二話不說，把美國重要行程推遲掉，「他要去見誰，你們大概都想得到，他選擇屏東，掌聲感謝」。

受到鋒面來襲，今早屏東縣大雨滂沱，伴隨著陣陣雷聲，現場積水與會人員幾乎雙腳泡在水中；「屏科半導體供應鏈園區是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區」賴清德說，由潘孟安秘書長催生、魏哲家董事長大力支持，國科會主委吳誠文團隊，屏東縣長周春米團隊共同合作。

賴清德說，園區動土有幾層重大意義，深信未來屏東發展、進步可期。今天進駐不是只有台積電，是產業鏈都進來了，換句話說，台灣的半導體產業鏈形成國家隊，未來全球布局更具實力，對台灣整體發展有莫大助力。台積電願意大力支持專屬園區，親自規畫設計，讓產業鏈一起進來，代表台積電深耕台灣決心，台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大利益。

賴清德說，他是台南市長，潘孟安是屏東縣長，我們都有共同心願，台灣要均衡發展，從嘉義、台南、高雄與屏東，能有半導體產業鏈Ｓ廊帶，台灣才有均衡發展，這個目標陸續完成。

「產業需要水、電與人才，大家不用擔心，率領行政院團隊往此方向滿足」，賴清德說，今天這個雨，下雨下成這樣子，怎麼可能缺少水呢？「我們的問題在於如何留住水，分配水有效率使用水，台灣不缺水」；電力部分，持續推動各項電力建設，科技不斷進步，雖然用電範圍增加，能耗減少，政府會不斷持續推動各項能源建設。

台積電董事長魏哲家致詞說，接受總統邀請來到屏東，下這麼大雨，心情很高興，上個月還在想水怎麼辦？要不要啟動水車？我們一直都有準備，還好下了大雨，總統也跟他說，將所有的水串聯一起。土地水電不會缺，但還是缺人才，希望屏東縣政府更努力增加人口，且增加教育能量，才能足夠支援台積電，與台積電供應鏈夥伴們。

台積電董事長魏哲家今出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影
台積電董事長魏哲家今出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，賴清德總統（中）、台積電董事長魏哲家（左）及屏東縣長周春米（右）執鏟動土，現場大雨滂沱。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，賴清德總統（中）、台積電董事長魏哲家（左）及屏東縣長周春米（右）執鏟動土，現場大雨滂沱。記者劉學聖／攝影

台積電董事長魏哲家今出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影
台積電董事長魏哲家今出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影

賴清德總統（左）今致詞說，台機電董事長魏哲家（右）本來要到美國有公務行程，但他特別拜託魏哲家親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持決心，根留台灣決心，「他要去見誰，你們大概都想得到，他選擇屏東，掌聲感謝」。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左）今致詞說，台機電董事長魏哲家（右）本來要到美國有公務行程，但他特別拜託魏哲家親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持決心，根留台灣決心，「他要去見誰，你們大概都想得到，他選擇屏東，掌聲感謝」。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，賴清德總統（左）、台積電董事長魏哲家（右）執鏟動土，現場大雨滂沱。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府與國科會今在屏東科學園區舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，賴清德總統（左）、台積電董事長魏哲家（右）執鏟動土，現場大雨滂沱。記者劉學聖／攝影

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