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美商鄧白氏：「台灣 AI 動能亞洲領先」
隨著企業加速導入⽣成式 AI 與代理型 AI，AI 能否真正走進營運流程，關鍵不在模型能⼒，⽽在資料是否可被信任、驗證與治理。美商鄧白氏指出，台灣 AI 動能領先亞洲其餘國家，無論是絕對值還是成長幅度，都遠超日、韓、印等各國。
依據鄧⽩⽒《企業 AI 動能指數》觀察(以 50 為分⽔嶺，⾼於 50 代表企業 AI 投入與應⽤動能進入擴張階段），台灣 2026 年第2季 AI 動能指數從第1季的53上升⾄ 72， ⾼於全球平均62，在⽇本(56)、南韓(69)、印度(61)等亞洲受訪市場中居於領先地位。調查同步指出，已有37% 企業進入規模化階段， 40% 企業已將 AI 導入多個核⼼業務流程，合計77% 企業已跨越規劃與試點，邁向規模化與營運化。
然⽽調查也顯⽰，台灣及全球企業在AI應⽤中⾯臨的主要挑戰包括：資料可取得性與存取、資料隱私與合規，以及資料品質與完整性。若企業要讓 AI 真正參與授信、法遵、供應鏈與業務決策，關鍵不是導入更多⼯具，⽽是建立可被 AI 信任與有效使⽤的數據基礎。
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