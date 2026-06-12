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鴻海高階人才發展計劃 榮獲2026 ATD 卓越實務獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
ATD CEO Tony Bingham（左）頒發ATD卓越實務獎（EIP, Excellence in Practice Award）肯定，鴻海科技集團夏國安人資長（右）親自出席頒獎典禮領獎。鴻海／提供
ATD CEO Tony Bingham（左）頒發ATD卓越實務獎（EIP, Excellence in Practice Award）肯定，鴻海科技集團夏國安人資長（右）親自出席頒獎典禮領獎。鴻海／提供

成立超過80年，全球規模最大的職場學習與人才發展的專業組織美國人才發展協會（Association for Talent Development, ATD），本月在洛杉磯舉行年度頒獎典禮，鴻海（2317）以「未來領袖計畫（Future Leaders Program）」首度榮獲 2026 ATD卓越實務獎（EIP, Excellence in Practice Award）肯定。集團夏國安人資長親自出席頒獎典禮領獎，本次獲獎展現集團在全球人才發展、高階領導梯隊建構及組織能力培育上的具體成果。

ATD 是全球人才發展領域具高度公信力與影響力的國際專業組織，其卓越實務獎採嚴謹評選標準，重視專案與企業策略的連結、成果的可衡量性，以及對組織產生的長期影響力。此次鴻海獲獎，不僅代表集團高階人才發展模式獲得國際專業評審肯定，也彰顯鴻海以系統化人才培育支撐企業轉型、強化組織韌性與永續競爭力的實踐成果。

對於本次鴻海能夠獲獎，ATD評審表示，「鴻海以長期人才策略藍圖與職能矩陣為核心，結合外部顧問與內部關鍵利害關係人，共同盤點未來關鍵能力，讓計畫得以在集團層級有效推進」。今年來自全世界各地46家機構，總共59項專案，最佳卓越實務此殊榮。

在全球政經環境變動、產業重組與科技快速變革的背景下，企業面臨的不只是競爭壓力，而是高度不確定的決策環境。企業能否穩健前行，關鍵不僅在於擁有敏捷的「專業人才」，更在於培養具全局視野的「經營人才」。在此背景下，夏國安人資長表示，「鴻海推動未來領袖計畫，將高階人才培育視為支撐第二成長曲線、強化組織韌性及提升策略執行力的重要工程，聚焦培育具備策略決策、創新驅動與跨組織協作能力的未來領導人才」。

有別於傳統以課堂學習為主的培訓模式，該計畫以3A核心方法論採「定標 Aim—對標 Accelerate—達標 Achieve」，先明確定義未來領導人才所需能力標準，再結合科學化評鑑了解團體及個人之能力缺口，透過跨部門歷練與高階主管教練，發展其所需之能力。同時，學員在真實經營情境中累積策略判斷、資源整合與團隊帶領經驗，將學習成果轉化為可被觀察、可被追蹤的領導行為與業務貢獻。

鴻海「未來領袖計畫」推動三年來，培育的高階主管有逾80%投入集團關鍵策略專案，展現鴻海以系統化人才發展強化接班布局的實踐成果。此次獲獎不僅彰顯鴻海在領導力與高階人才發展上的具體成果，也體現集團持續以人才力量提升組織的韌性與永續競爭力的決心。

鴻海 洛杉磯

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