鴻海高階人才發展計劃 榮獲2026 ATD 卓越實務獎

成立超過80年，全球規模最大的職場學習與人才發展的專業組織美國人才發展協會（Association for Talent Development, ATD），本月在洛杉磯舉行年度頒獎典禮，鴻海（2317）以「未來領袖計畫（Future Leaders Program）」首度榮獲 2026 ATD卓越實務獎（EIP, Excellence in Practice Award）肯定。集團夏國安人資長親自出席頒獎典禮領獎，本次獲獎展現集團在全球人才發展、高階領導梯隊建構及組織能力培育上的具體成果。

ATD 是全球人才發展領域具高度公信力與影響力的國際專業組織，其卓越實務獎採嚴謹評選標準，重視專案與企業策略的連結、成果的可衡量性，以及對組織產生的長期影響力。此次鴻海獲獎，不僅代表集團高階人才發展模式獲得國際專業評審肯定，也彰顯鴻海以系統化人才培育支撐企業轉型、強化組織韌性與永續競爭力的實踐成果。

對於本次鴻海能夠獲獎，ATD評審表示，「鴻海以長期人才策略藍圖與職能矩陣為核心，結合外部顧問與內部關鍵利害關係人，共同盤點未來關鍵能力，讓計畫得以在集團層級有效推進」。今年來自全世界各地46家機構，總共59項專案，最佳卓越實務此殊榮。

在全球政經環境變動、產業重組與科技快速變革的背景下，企業面臨的不只是競爭壓力，而是高度不確定的決策環境。企業能否穩健前行，關鍵不僅在於擁有敏捷的「專業人才」，更在於培養具全局視野的「經營人才」。在此背景下，夏國安人資長表示，「鴻海推動未來領袖計畫，將高階人才培育視為支撐第二成長曲線、強化組織韌性及提升策略執行力的重要工程，聚焦培育具備策略決策、創新驅動與跨組織協作能力的未來領導人才」。

有別於傳統以課堂學習為主的培訓模式，該計畫以3A核心方法論採「定標 Aim—對標 Accelerate—達標 Achieve」，先明確定義未來領導人才所需能力標準，再結合科學化評鑑了解團體及個人之能力缺口，透過跨部門歷練與高階主管教練，發展其所需之能力。同時，學員在真實經營情境中累積策略判斷、資源整合與團隊帶領經驗，將學習成果轉化為可被觀察、可被追蹤的領導行為與業務貢獻。

鴻海「未來領袖計畫」推動三年來，培育的高階主管有逾80%投入集團關鍵策略專案，展現鴻海以系統化人才發展強化接班布局的實踐成果。此次獲獎不僅彰顯鴻海在領導力與高階人才發展上的具體成果，也體現集團持續以人才力量提升組織的韌性與永續競爭力的決心。