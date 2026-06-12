鴻海科技集團榮獲《Extel》2026年最受尊崇企業及七項大獎

《Extel》公布2026年度「亞洲最佳管理團隊」評選結果，鴻海（2317）再度於科技硬體領域展現卓越實力。鴻海今年不僅蟬聯亞洲區（不含日本）「最受尊崇企業」殊榮且排名提升，更一舉榮獲「最佳CEO」與「最佳CFO」第一名，以及董事會、投資人關係團隊、投資人關係專業人員、投資人關係服務、及ESG等七項大獎，反映資本市場對鴻海專業領導能力以及投資人服務即時性的肯定。

今年《Extel》共邀請超過4,700位買方基金經理人及838位賣方分析師參與調查，為全球資本市場最具代表性的評比之一。今年參與評鑑企業數量更由去年的1,600家大幅增加至2,500家，整體競爭更加激烈，且2026年度採用全新的評比方式，遴選過程更嚴謹且更具鑑別度，也讓這個獎項持續被視為國際投資界的重要指標。

此次評選中，身兼集團CEO的劉揚偉董事長之領導能力獲得高度肯定，在龐大且多元的全球事業版圖下，帶領集團掌握成長契機；集團財務長黃德才則憑藉優異的財務紀律與資金配置能力，在AI需求快速擴張及資本支出上升的同時，依然維持穩健財務體質。投資人同時也特別肯定鴻海在投資人溝通上的即時性與透明度，透過NDR、投資人會議、法說會、新聞發布及多元溝通平台，快速有效地向資本市場分享集團最新事業進展與產業趨勢。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海始終秉持「說到做到、好還要更好」的精神，精進公司治理、營運績效與投資人溝通。此次能再次獲得國際市場高度肯定，除了感謝全球投資人的支持，更重要的是有一支優秀且具執行力的團隊共同努力。未來，鴻海也將朝向全方位世界級一流企業的目標邁進，讓世界看見台灣企業的實力。

鴻海科技集團財務長黃德才表示，隨著 AI 業務快速成長，集團在布局全球、擴張產能及關鍵技術投資上的資金需求持續提升，這也對財務管理與資本配置能力要求更高。集團針對短、中、長期資金需求皆已前瞻規劃，精準掌握全球總體經濟環境與資金成本變化，靈活運用多元籌資工具，在高效支援全球營運與業務擴張的同時，始終以維持 S&P 國際級信用評等與嚴𧫴的財務紀律為核心，確保財務結構的韌性與充足的流動性。

公司治理方面，董事會的獨立性和多元性也受到投資人肯定，本屆董事會的背景更加多元，跨足不同領域，增加半導體、量子、財會稅務等專業之董事成員；另外也擴增新的功能性委員會、維持獨立董事過半、以及提升女性董事席次至超過三分之一等，大幅提升董事會的職能。

鴻海投資人關係部門也不斷向典範學習，希望可以持續精進投資人的服務，例如透過每年舉辦鴻海科技日，使投資人大眾可以更清晰瞭解集團的最新技術與產品。同時，投資人關係同仁也致力於提升透明度與即時性，增加投資人諮詢的友善度，方文妍資深經理亦因此連續三年獲得最佳投資人關係專業人員。

此外，鴻海近年在永續經營、社會參與上的努力，也逐步獲得市場與投資人的認同。今年更發布「2026~2030永續長程目標」，未來五年將聚焦於清潔能源、勞動人權、供應鏈ESG以及全球永續倡議，全面涵蓋21類、34項具體策略行動目標。

鴻海將永續經營轉化為厚植全球競爭韌性的核心動能，達成商業價值與永續價值雙贏，展現身為全球最大電子製造服務商，鴻海在ESG領域的領導地位與前瞻願景。未來，集團將發揮企業影響力，攜手社會共創永續價值，朝向企業成長與社會共好的目標穩健前行。