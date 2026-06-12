砸189億元搶進SpaceX！富邦金董座蔡明興親飛加州看工廠 投資原因曝光

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX啟動IPO，富邦金控旗下富邦人壽日前公告，擬參與SpaceX於美國Nasdaq掛牌普通股首次公開發行（IPO），申購金額上限6億美元（約新台幣189億元）。富邦金（2881）董事長蔡明興12日於股東會後受訪表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，其他競爭者至少落後10年，若從三年、五年甚至十年以上角度來看，「股票前景是非常好」。

蔡明興表示，SpaceX估值確實不低，但最大的優勢在於它是太空產業裡獨占的領導者。其核心競爭力在於火箭可重複使用，所以它這個發射成本是最低的。且它不僅發射自家衛星，也替美國太空總署（NASA）執行任務，這也是公司的基石。

蔡明興指出，SpaceX財務長受訪時說，公司下一步目標是將發射成本降至目前的十分之一，作為未來在太空建設算力中心的一個基礎。

除了太空算力布局外，蔡明興也看好SpaceX旗下Starlink（星鏈）衛星通訊事業發展。他表示，目前Starlink僅約1,000萬名用戶，每年便可創造40多億美元營收，獲利能力相當不錯。

他說，遠程來看，SpaceX登陸月球當成算力中心基地，火星當作人類第二個居住地區，一旦地球有災難時有地方可住，火星需要較長時間才能達成，但若下一步把算力中心放上月球或天空，算力成本將大幅降低，散熱需求較少，只需將熱排放到太空中，而太空-40到-400度。

蔡明興認為馬斯克就是天才，過去的講法沒有人相信，都認為馬斯克吹牛，但最後他都有實現「只是稍微晚幾年」，因此富邦人壽去投了它的新股IPO申購。

蔡明興進一步表示，自己曾親自前往美國加州參觀SpaceX工廠，實際了解火箭製造流程後，真的是非常複雜，更加認同其技術門檻與競爭優勢，其他公司在火箭發射上面都落後它10年。

談到投資價值，蔡明興坦言，SpaceX短期可能會套牢，因為估值確實偏高，但若以長期投資角度來看，擺三年、五年，甚至願意擺十年，他覺得股票前景是非常好，因為SpaceX是少數的一個獨占事業。

另外，針對地緣政治衝突與通膨議題，蔡明興認為，石油價格是推高通膨的主要壓力來源。不過此波國際油價並未如之前的石油危機般暴漲數倍，主要原因在於中國大陸近年大力提倡太陽能等清潔能源，對石油的依賴度已大幅減少。他評估若國際衝突能在短期內結束，石油價格有機會大幅回落，減輕全球通膨壓力，對依賴進口能源的東亞國家將是及時雨。至於各國央行是否會持續升息，若油價順利下滑，升息機率將降低，反之若油價維持高檔，升息恐無法避免。