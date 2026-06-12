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台積電陷專利訴訟 經濟部連兩日力挺：對台積電更有信心

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，台積電董事長魏哲家出席。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，台積電董事長魏哲家出席。記者劉學聖／攝影

半導體龍頭台積電近日捲入專利侵權訴訟，引發市場高度關注。經濟部連續兩日公開力挺台積電，經濟部長龔明鑫今（12）日強調，部內已與台積電取得聯繫，經過雙方溝通後，對台積電遵守專利規範的嚴謹度「更有信心」，政府將持續作為企業的堅實後盾。

針對當前訴訟進度與官方掌握情況，龔明鑫指出，經濟部同仁第一時間已與台積電進行聯絡。他轉述台積電立場表示，目前案件仍在司法訴訟程序中，企業端不便針對單一個案對外發言。不過龔明鑫重申，自己日前已提及，對台灣企業長期以來的法遵表現深具信心，經過此次雙方聯繫後，「我們更有信心了」。

經濟部昨（12）日也發布兩點聲明，強調我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，在全球各主要營運據點均依法合規經營。

面對國際市場的變局與，經濟部指出，持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

龔明鑫 台積電 經濟部

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