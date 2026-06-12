魏哲家取消赴美參加屏科動土 賴總統：他要去見誰都想得到吧？

賴清德總統表示，屏科半導體供應鏈園區，是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，希望從嘉義、台南、高雄、屏東能有一個半導體產業鏈S廊。今天更難得的是，台積電董事長魏哲家本來有公務要去美國，但他留下來參加，表達台積電根留台灣的決心，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」

賴總統12日出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。賴總統致詞表示，屏科半導體供應鏈園區，是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區。由潘孟安秘書長催生，由魏哲家董事長大力支持，由國科會吳誠文主委率領的團隊，還有屏東縣周春米縣長率領的團隊共同合作，並且由台積電公司規劃設計所打造的成果，非常不容易。

賴總統說，園區動土有幾層重大的意義。第一層，是屏東迎接了半導體的產業。台積電今年股東會，有股民特別提到「朋友去年相信魏哲家，今年住新家」，股民也說要學習朋友，加碼相信魏哲家，希望明年也能住新家。而屏東擁有不是一張股票，是擁有半導體、台積電公司跟產業鏈在屏東。

第二層，今天進駐的不只台積電，產業鏈都進來了。換句話說，台灣半導體產業鏈未來會更完整，形成一個國家隊。未來在全球佈局的時候，會更具有實力，對台灣的整體發展來講有莫大的助力。

第三層，台積電願意大力支持這個專屬園區，還親自規劃設計，願意號召讓產業鏈能夠一起進來，就代表了台積電深耕台灣的決心。台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益。大家應該為這個歷史時刻感到高興。

賴總統提到，今天更難得的是，魏哲家董事長本來要前往美國有他的公務，但他特別拜託魏哲家董事長親自來參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持的決心、根留台灣的決心。魏也二話不說，就把美國的重要行程推遲。「他要去見誰你們大概都想得到吧？他選擇了屏東！」

賴總統強調，台灣應該要均衡發展，他希望從嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈S廊。這個目標，相信未來也會陸續完成。至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，大家不要擔心。他當總統，會率領行政院的團隊，往這個方向來滿足大家的需求。

其中，有關電力，賴總統指出，想知道電力夠不夠，就看一看手機，台電24小時即時資訊備轉容量率。備轉容量率的意思是，發的電有幾個percent沒有使用，像上周大概都20%以上。每天發電大概36個 Gigawatts，如果10%備轉容量，就有3.6個Gigawatts。

他說，有關未來的電力需求，因為數據中心、算力中心的電力需求不可能這麼快的。並且，台積電在科研上不斷進步，極紫外光減少能耗，液水、液冷系統也減少能耗，能源效率提高10倍以上。科技不斷進步，雖然用電範圍增加，但能耗減少，政府也持續推動各項電力、能源建設。

至於人才，賴總統提到，他擔任行政院長時，有特別推動一個新的法律：《外國專業人才延攬及僱用條例》。根據這個條例，開放給國際級的公司可以向外延攬人才，才會有就業金卡產生。第一張就業金卡是他在行政院院長的貴賓室，頒發給YouTube創辦人陳士駿。

賴總統說，最近行政院又修法放寬。第一，在台灣完成學士學位的孩子，可留在台灣就業兩年、找工作，以前畢業就要回去了。第二，全球人才，只要畢業於教育部所認定的前200大，五年內畢業就可以來台灣就業，他可以向勞動部申請就業許可，不必先找到工作。第三，數位牧民可以來台灣就業兩年找工作。

賴總統也說，科技產業要發展，非常需要國際的人才，政府一一在盤點、檢討。另外人力問題，勞動部也持續不斷在鬆綁。目前鬆綁到不只製造業，也不只服務業，還有農業、家庭移工也鬆綁了。政府持續不斷地在鬆綁，根據台灣社會的需求在鬆綁。

他表示，針對水、電、土地、人力、人才做說明，是要讓業界了解，希望大家對台灣有信心，「台灣歡迎你們」，才有辦法立足台灣、佈局全球、行銷全世界。台灣的進步，不僅是嘉惠自己，也希望藉由幫助別的國家，帶動全球發展，應該要有這個決心跟抱負，台灣就可以越來越好。

賴總統提到，在台灣發展的時候就是「均衡台灣」。大企業照顧，中小微型企業也會照顧，所以他提出一個 1,000 億的中小微型企業發展計畫。未來會有高科技產業帶動傳統產業一起來進步發展，讓台灣成為一個智慧國家、均衡台灣，人民安居樂業的好地方。