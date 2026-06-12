營運轉強、漲價效應驅動本業復甦 法人調高聯電目標價

聯電（2303）第2季受惠MCU、LCD控制器、PMIC及通訊需求同步回升，拉抬稼動率上揚至85%，下半年漲價、新加坡F12i第三期開始貢獻營收，法人除上修獲利預估值，同步調高估值及目標價。

投顧法人分析，聯電第2季營運動能轉佳原因，主要在於通訊領域方面，網通、顯示驅動IC、影像訊號處理器及部分FPGA需求同步回升，帶動12吋22奈米、28奈米產能利用率優於公司平均。

至於消費與工業相關需求，則由MCU、LCD控制器、PMIC等應用支撐，推升8吋稼動率逐季改善，整體產能利用率由原先預估的83%上修至85%，法人調高第2季營收5.7個百分點，換算季增逾一成幅度，稼動率及產品單價提升亦帶動毛利率及獲利成長，本業重回成長軌道。

聯電新加坡F12i第三期已於2025年完工，預估本季開始貢獻營收，帶動2026年本業營運逐季向上。

需求端來看，法人表示，8吋受惠HV、BCD、PMIC、MCU與DDIC需求回溫，12吋則由22奈米與28奈米、DDIC、ISP、CIS、interposer與部分通訊晶片拉動，應用涵蓋通訊、消費、車用、AI伺服器與邊緣AI裝置。

因應成本上升，法人預估聯電混合產品單價將調漲5%，上修第3季營收預估值，約季增一成，稼動率由原先預估86%上調至89%，毛利率、營業利益、稅後純益同步上修，本業復甦加速。