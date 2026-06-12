聽新聞
0:00 / 0:00
營運轉強、漲價效應驅動本業復甦 法人調高聯電目標價
聯電（2303）第2季受惠MCU、LCD控制器、PMIC及通訊需求同步回升，拉抬稼動率上揚至85%，下半年漲價、新加坡F12i第三期開始貢獻營收，法人除上修獲利預估值，同步調高估值及目標價。
投顧法人分析，聯電第2季營運動能轉佳原因，主要在於通訊領域方面，網通、顯示驅動IC、影像訊號處理器及部分FPGA需求同步回升，帶動12吋22奈米、28奈米產能利用率優於公司平均。
至於消費與工業相關需求，則由MCU、LCD控制器、PMIC等應用支撐，推升8吋稼動率逐季改善，整體產能利用率由原先預估的83%上修至85%，法人調高第2季營收5.7個百分點，換算季增逾一成幅度，稼動率及產品單價提升亦帶動毛利率及獲利成長，本業重回成長軌道。
聯電新加坡F12i第三期已於2025年完工，預估本季開始貢獻營收，帶動2026年本業營運逐季向上。
需求端來看，法人表示，8吋受惠HV、BCD、PMIC、MCU與DDIC需求回溫，12吋則由22奈米與28奈米、DDIC、ISP、CIS、interposer與部分通訊晶片拉動，應用涵蓋通訊、消費、車用、AI伺服器與邊緣AI裝置。
因應成本上升，法人預估聯電混合產品單價將調漲5%，上修第3季營收預估值，約季增一成，稼動率由原先預估86%上調至89%，毛利率、營業利益、稅後純益同步上修，本業復甦加速。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。