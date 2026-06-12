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攸泰攜手AeroVironment 深化無人系統跨平台整合與防衛應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
攸泰科技宣布，與美國科技公司AeroVironment, Inc.簽署合作備忘錄，左至右為AV董事長、總裁暨執行長Wahid Nawabi、攸泰執行長謝彥鵬。攸泰科技／提供
攸泰科技宣布，與美國科技公司AeroVironment, Inc.簽署合作備忘錄，左至右為AV董事長、總裁暨執行長Wahid Nawabi、攸泰執行長謝彥鵬。攸泰科技／提供

強固電腦廠攸泰科技（6928 ）宣布，與美國科技公司AeroVironment（NASDAQ: AVAV，以下簡稱 AV）簽署合作備忘錄，雙方將共同開發新世代通用控制器（Universal Controller）解決方案，推動無人系統跨平台整合與防衛應用發展。

此次合作將結合攸泰科技於強固型運算、關鍵任務聯網與邊緣控制技術的研發基礎，以及AV在無人系統任務管理與系統整合領域的技術能力，共同打造具備高度互通性、模組化與跨平台控制能力的新世代通用控制平台。

隨全球無人系統與自主載具應用快速發展，市場對於跨平台管理與系統整合能力需求持續提升。包含國土防衛、公共安全、海域監控、防災應變與緊急應變等場域，皆高度仰賴具備高可靠性與高相容性的通用控制架構。

此次合作中，AV將把旗下Kinesis任務管理軟體（屬於AV_Halo COMMAND指揮控制C2軟體套件）整合至攸泰科技強固型控制器平台。未來操作人員將可透過單一控制介面，同時管理與控制來自不同製造商的多種無人系統，有助提升整體操作效率與系統整合能力。

AV董事長、總裁暨執行長Wahid Nawabi表示，此次合作象徵雙方建立更深層且具長期發展潛力的夥伴關係。透過結合AV先進任務軟體、攸泰科技領先的強固型控制器技術，以及台灣完整的科技製造與產業鏈基礎，雙方正共同打造下一世代整合化、網路化無人系統解決方案。

攸泰科技執行長謝彥鵬表示，無人系統產業正快速朝向跨平台整合與高度互通發展，通用控制平台將成為防衛生態系的關鍵核心。攸泰科技很榮幸能與AV展開合作，未來將持續以台灣研發與製造能量，支援新世代無人系統通用控制平台發展，協助強化整體防衛韌性與系統互通能力。

根據合作內容，攸泰科技將提供強固型控制器硬體平台，協助進行軟硬體整合、系統配置與功能測試，同時分享台灣在地無人系統平台應用需求與技術參數，協助優化系統相容性。

此外，攸泰科技也將積極串聯本土無人系統製造商與產業夥伴，推動更多台灣自主開發平台納入Kinesis相容性架構，進一步擴大無人系統與自主載具產業鏈協作能量。

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