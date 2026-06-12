快訊

MLB／大谷翔平沒輪休連兩天開轟！ 卻因左膝發炎提前退場

三立前副總之子龔益霆遭控性侵偷拍 北檢偵結依強制性交罪起訴

端午限定「肉麻」組合背後 荔枝香串起夏日的人情味

聽新聞
0:00 / 0:00

華新5月業績月、年雙成長 分析師看好今年獲利成長逾倍

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧攝影／聯合報系資料照 朱曼寧
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧攝影／聯合報系資料照 朱曼寧

華新（1605）5月營收月增12.4%、年增11.1%，符合市場預期，分析師指出，月、年成長主要受惠先前原物料價格上漲，推升資源與不鏽鋼事業出現存貨回補需求，加上轉投資的電子業營運持續向上，推升5月營運逐步墊高。

同時，展望2026年營運，持續受惠由印尼限制鎳礦出口造成的供給減少、報價上漲，帶動不鏽鋼與資源事業逐漸復甦，加上轉投資公司的業外挹注，預估今年營收1,806億元，年增3.6%，稅後純益73.2億元，年增130.4%，每股獲利（EPS）1.6元。

營收 電子業 印尼 華新

延伸閱讀

宏碁智新、宏碁創達5月營收年增逾三成 均創新高

台灣大5月 EPS 0.5元

瓦城祭庫藏股預計買回800張轉讓員工 股價盤中漲逾4％

金益鼎前5月營收看俏 盤中股價卻回檔重挫逾7.5%、下探107元

相關新聞

攸泰攜手AeroVironment 深化無人系統跨平台整合與防衛應用

強固電腦廠攸泰科技（6928 ）宣布，與美國科技公司AeroVironment（NASDAQ: AVAV，以下簡稱 AV）簽署合作備忘錄，雙方將共同開發新世代通用控制器（Universal Controller）解決方案，推動無人系統跨平台整合與防衛應用發展。

華新5月業績月、年雙成長 分析師看好今年獲利成長逾倍

華新（1605）5月營收月增12.4%、年增11.1%，符合市場預期，分析師指出，月、年成長主要受惠先前原物料價格上漲，推升資源與不鏽鋼事業出現存貨回補需求，加上轉投資的電子業營運持續向上，推升5月營運逐步墊高。

汎銓提前布局矽光子Debug平台 掌握CPO良率提升關鍵商機

近期國際法人機構包括摩根士丹利 （Morgan Stanley）、摩根大通（J.P. Morgan）與國泰證券陸續發布矽光子（Silicon Photonics）及共同封裝光學（CPO）產業研究報告，雖然市場對CPO大規模量產時程略有修正，但各家報告均指出，光子晶片（PIC）、系統單晶片（SoIC）先進封裝及光引擎（Optical Engine）組裝良率仍是產業發展的關鍵挑戰。

外資喊讚欣興與臻鼎 大幅上修2026年至2028年光收發器出貨預估

券商預估2025年-2028年光收發器PCB市場CAGR 83%。邁向更高速傳輸，mSAP製程能力尤其重要，是在光收發器的理想技術。券商看到有能力的廠商為臻鼎-KY（4958）、華通（2313）及欣興（3037）。

微星徐祥：記憶體供貨能見度僅一個月 PC漲價效應第3季見真章

PC售價調漲、消費者是否買單？將在第3季見分曉。微星（2377）董事長徐祥指出，記憶體漲價使第2～3季度DIY市場狀況不佳，消費市場因漲價效應，客戶觀望，商用市場報價困難度高，因為記憶體原廠是每月更新知道當月可給多少量，供料能見度低到只有一個月，大幅干擾業務接單彈性。但CPU缺貨問題有機會在第2~3季度緩解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。