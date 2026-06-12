外資喊讚欣興與臻鼎 大幅上修2026年至2028年光收發器出貨預估

券商預估2025年-2028年光收發器PCB市場CAGR 83%。邁向更高速傳輸，mSAP製程能力尤其重要，是在光收發器的理想技術。券商看到有能力的廠商為臻鼎-KY（4958）、華通（2313）及欣興（3037）。

美系大行全球團隊大幅上修2026-2028年光收發器出貨預估；由53 / 71 / 80mn 上修至73 / 141 / 15mn。其中，1.6T的量為29 / 79 / 87mn，後年3.2T會有8mn。

券商尤其認為臻鼎是主要受惠者。另外，在ABF方面也在擴大客戶，包含Google TPU。券商上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至14.5/$24.2/33.4元，以明（2027）年27.5xPE評價，同步升目標。

美系大行也觀察到欣興是受益光收發器需求成長的供應商之一。此外，預期明年開始ABF回到供不應求，但2030年還有5-10%的供給缺口。

T-glass供給短缺將是重要觀察重點，所以認為供應商會優先給高階產品。上修2026-2028年EPS至11.8/25.3/51元，以明年51xPE評價，同步升目標。