微星徐祥：記憶體供貨能見度僅一個月 PC漲價效應第3季見真章

PC售價調漲、消費者是否買單？將在第3季見分曉。微星（2377）董事長徐祥指出，記憶體漲價使第2～3季度DIY市場狀況不佳，消費市場因漲價效應，客戶觀望，商用市場報價困難度高，因為記憶體原廠是每月更新知道當月可給多少量，供料能見度低到只有一個月，大幅干擾業務接單彈性。但CPU缺貨問題有機會在第2~3季度緩解。

今年首季在記憶體價格大漲下，電競筆電及桌機因輝達取得記憶體不足，繪圖晶片供貨減少30%，使PC產業同業間殺價競爭壓力趨緩，反而出現銷售量下滑，但單價回升，使業者營收跟獲利雙雙走揚，不過，後續PC產業在上半年提前拉貨潮結束，且PC終端售價紛紛上漲情形下，能否維持穩健需求值得關注。

對此，徐祥11日表示，目前記憶體供貨能見度很短，大約只有一個月，原廠的交貨狀況是每個月告知可交多少貨，完全無法看到下個月周期供貨狀況，價格也還未知，無法精準掌握供貨量跟成本，這導致業務面面臨挑戰，除需要隨時跟客戶報價，客戶也需要較長時間評估是否接受。

今年上半通路商因預期記憶體上漲提前拉貨，導致品牌電腦商上半年業績不弱，且第2季起調升電腦價格，雖銷量下滑，但營收仍相對穩健，徐祥分析，第2季市場上還有一些提前拉貨的舊價格產品支撐，在此過渡期內，消費市場客戶對漲價新品多半抱持觀望態度，尤其電競市場，客戶沒有很快接受新報價，預期這樣的狀況可能在進入第3季度，舊價格產品數量降低後進一步觀察。

徐祥表示，微星專注的DIY市場受到通膨及地緣政治等大環境因素影響，今年預估下滑20%以上，但消費性市場雖下滑10~20％，但單價反而提升，且同業都嚴控毛利率不殺價，對微星整體獲利也也帶來幫助，不過整體而論，消費市場不論筆電或桌機都受到記憶體跟CPU缺貨衝擊。

他舉例，16G記憶體一條從40多美元暴增至200美元仍買不到，大幅增加產品成本，客戶也需要時間接受。而伺服器也同樣因記憶體缺貨及大漲受影響更大，因為伺服器的記憶體需求量更大，一台要用好幾十條記憶體，若特殊規格記憶體一條上漲一兩千美元，將使整台伺服器成本暴增，客戶也必須重新評估預算，微星在報價跟接單上也必須跟客戶做更多討論。

至於消費性機種也會受到記憶體漲價及CPU缺貨影響，但後者效應正在減輕中，他解釋，AMD因全力衝刺伺服器業務，伺服器業務放大應變不及影響PC的CPU供應，現在逐漸拉高PC供貨順位，狀況在第2季度出貨見到改善成效，而英特爾則預計第3季度供貨量也會拉升，對旺季衝擊將會降低。