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台積在美挨告侵權 預期影響不大

經濟日報／ 編譯盧思綸、記者鐘惠玲江睿智／台北報導

外媒Axios報導，台積電（2330）正捲入一件專利侵權訴訟，並由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。雖然若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關產品進口美國，但外界預期，此類案件在業界不算少見，過去常出現雙方進行專利攻防，最後以相互授權或和解收場，實質影響到企業產品銷售情況並不多。

Axios提到，這起調查的起源是由愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出。這兩家公司隸屬於IPValue Management，該公司由舊金山私募股權公司 Vector Capital 所擁有。其控告對象除了台積電，還包括蘋果博通等多家公司。行政法官對於此案初步裁定預計本月揭曉，而委員會最終決定預計10月出爐。

上述這兩家公司指控，侵權晶片是以台積電最先進製程生產，相關技術用於生產AI加速器。報導中陳述，Marlin持有的專利於2021年自台廠聯電手上取得。

目前聯電的晶圓代工業務發展以成熟製程為主，外電中沒有進一步詳述控告侵權業者主張的細節。至於台積電主張該公司在所有營運的國家皆遵守當地法律。

經濟部昨（11）日表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

Axios指出，有多名共和黨議員於5月下旬致函ITC，要求阻止進口任何侵犯美國專利權的外國晶片，並認為嚴格執行相關規定，可維持美國競爭力，同時，即使是具備戰略重要性的公司，也不應享特殊待遇。

不過，更早之前已有亞利桑那州民主黨參議員與眾議員發聲，警示任何影響台積電的舉措，都可能會干擾半導體生產、AI發展、國防系統運作及亞利桑那州的經濟。

博通 台積電 蘋果

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