快訊

美股收盤／費半狂漲8%！三大指數創兩個月最大漲幅 歡慶川普急喊停空襲

世足賽／開幕戰2比0勝南非！創史上首次3紅牌 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

桃園毒駕逃竄撞死2行人…安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

甲骨文加碼AI基建…一年將砸700億美元 台鏈補

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）上季財報表現優於預期。美聯社
雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）上季財報表現優於預期。美聯社

雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）上季財報表現優於預期，其中2026年會計年度（截至今年5月底）資本支出達557億美元、高於原先預估500億美元，未來一年將投入700億美元資本支出，不過，因甲骨文債務增加且營收財測持平，引發投資人恐慌，11日早盤重挫10%。

雖然甲骨文持續增加AI基礎建設投資案，有望讓鴻海（2317）、廣達、緯穎等ODM廠搶下更多AI算力新訂單，惟外界憂心甲骨文恐成為繼博通之後，第二家面臨AI投資無法回收的大廠，甲骨文相關ODM代工族群昨天分別下滑1.7%～逾3%不等。

甲骨文財報及展望概況
甲骨文財報及展望概況

甲骨文上季（截至5月底三個月）資本支出升至165億美元，全年度支出達557億美元，超過原先預估的500億美元。甲骨文說，預計未來12個月將透過發債和發行股票籌資400億美元。

科技業對這場前所未有的舉債投資狂潮究竟能換來多少回報，正面臨不斷質疑。甲骨文在彭博美國投資等級企業債指數中的債務規模約達1,170億美元，是金融業以外最大的發債方。

甲骨文上季營收年成長 21％至 192 億美元；扣除部分項目後的每股盈餘2.11美元。

根據彭博彙整數據，分析師平均預估調整後每股盈餘1.97美元，營收191億美元。其中，備受關注的雲端基礎設施事業營收成長 93％，達58億美元，增幅略高於分析師預期的 91％。

軟體應用程式和基礎設施在內的整體雲端營收，在 8 月底截止的本季預料躍升約 61％，稍低於分析師平均預估的 62％。

衡量未來業績的剩餘履約義務（RPO）在上季度結束達 6,380億美元，高於分析師平均預估的5,895億美元。甲骨文說，新接訂單多數為大型AI合約，客戶已預付執行相關作業所需昂貴伺服器的款項。

對於上季資本支出表現，甲骨文表示，上季資本支出攀升至165億美元，2026年度支出達557億美元，超過原先預估的500億美元。甲骨文共同執行長馬古爾克（Clay Magouyrk）表示，該公司 2026 年已實現1.2 GW（百萬瓩）的資料中心容量，多項大型資料中心建案也有顯著進展，尤其是為OpenAI 的建案。

針對未來2027會計年度營收財測，甲骨文維持3月財測，預估下一個會計年度營收約900億美元。甲骨文同時宣布，2027年會計年度將投入700億美元建設資料中心，較上年度增加25％。

甲骨文 基建 緯穎

延伸閱讀

別只會瞎押熱門科技股！009819橫跨資料中心與五大電力巨頭 打包AI真正剛需

慧與財報財測雙喜 股價飆

Anthropic共同創辦人兼總裁坦言訓練模型很燒錢

聯發科5月營收小增 AI 業務亮眼

相關新聞

微星徐祥：記憶體供貨能見度僅一個月 PC漲價效應第3季見真章

PC售價調漲、消費者是否買單？將在第3季見分曉。微星（2377）董事長徐祥指出，記憶體漲價使第2～3季度DIY市場狀況不佳，消費市場因漲價效應，客戶觀望，商用市場報價困難度高，因為記憶體原廠是每月更新知道當月可給多少量，供料能見度低到只有一個月，大幅干擾業務接單彈性。但CPU缺貨問題有機會在第2~3季度緩解。

彭淮南回憶錄 金融業寶典

中央銀行前總裁彭淮南的回憶錄《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》五月上市以來，受到金融業界矚目，多家金融業者團購訂書作為內部訓練的讀物。

台積被控侵權…「專利蟑螂」目的多半不是錢

台積電遭控專利侵權，案件仍在審理。智財訴訟大致可歸納為四種功能型態：一是保護研發成果維護技術；二是市場區隔工具，以專利形成排他效果；其三是商業談判籌碼；其四則透過法律戰延長時間，爭取產品布局空間。

新聞眼／台積挨告…對抗專利蟑螂 應打造智財護城河

人工智慧（ＡＩ）帶動半導體產業進入新一輪成長周期，專利戰風險也開始浮上檯面。隨著矽光子、先進封裝等新興技術開始進入收成階段，企業除了把握時間搶市占、訂單，更重要的是提早建立專利護城河，避免未來市場成熟後，反遭他人專利掣肘。

台積樹大招風！在美挨告侵權 經部力挺合規

政治新聞網站Axios報導，全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。多名共和黨聯邦參眾議員致函ＩＴＣ，要求執行美國專利權，不要因為台積電在美國人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。