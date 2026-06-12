甲骨文加碼AI基建…一年將砸700億美元 台鏈補

雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）上季財報表現優於預期，其中2026年會計年度（截至今年5月底）資本支出達557億美元、高於原先預估500億美元，未來一年將投入700億美元資本支出，不過，因甲骨文債務增加且營收財測持平，引發投資人恐慌，11日早盤重挫10%。

雖然甲骨文持續增加AI基礎建設投資案，有望讓鴻海（2317）、廣達、緯穎等ODM廠搶下更多AI算力新訂單，惟外界憂心甲骨文恐成為繼博通之後，第二家面臨AI投資無法回收的大廠，甲骨文相關ODM代工族群昨天分別下滑1.7%～逾3%不等。

甲骨文財報及展望概況

甲骨文上季（截至5月底三個月）資本支出升至165億美元，全年度支出達557億美元，超過原先預估的500億美元。甲骨文說，預計未來12個月將透過發債和發行股票籌資400億美元。

科技業對這場前所未有的舉債投資狂潮究竟能換來多少回報，正面臨不斷質疑。甲骨文在彭博美國投資等級企業債指數中的債務規模約達1,170億美元，是金融業以外最大的發債方。

甲骨文上季營收年成長 21％至 192 億美元；扣除部分項目後的每股盈餘2.11美元。

根據彭博彙整數據，分析師平均預估調整後每股盈餘1.97美元，營收191億美元。其中，備受關注的雲端基礎設施事業營收成長 93％，達58億美元，增幅略高於分析師預期的 91％。

軟體應用程式和基礎設施在內的整體雲端營收，在 8 月底截止的本季預料躍升約 61％，稍低於分析師平均預估的 62％。

衡量未來業績的剩餘履約義務（RPO）在上季度結束達 6,380億美元，高於分析師平均預估的5,895億美元。甲骨文說，新接訂單多數為大型AI合約，客戶已預付執行相關作業所需昂貴伺服器的款項。

對於上季資本支出表現，甲骨文表示，上季資本支出攀升至165億美元，2026年度支出達557億美元，超過原先預估的500億美元。甲骨文共同執行長馬古爾克（Clay Magouyrk）表示，該公司 2026 年已實現1.2 GW（百萬瓩）的資料中心容量，多項大型資料中心建案也有顯著進展，尤其是為OpenAI 的建案。

針對未來2027會計年度營收財測，甲骨文維持3月財測，預估下一個會計年度營收約900億美元。甲骨文同時宣布，2027年會計年度將投入700億美元建設資料中心，較上年度增加25％。