台積被控侵權…專利蟑螂目的 多半不是錢

台積電遭控專利侵權，案件仍在審理。智財訴訟大致可歸納為四種功能型態：一是保護研發成果維護技術；二是市場區隔工具，以專利形成排他效果；其三是商業談判籌碼；其四則透過法律戰延長時間，爭取產品布局空間。

以專利蟑螂狙擊而言，近年最知名案例，就是友達。友達遭遇美廠控告專利侵權，雙方在業界稱為「專利蟑螂天堂」的美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院，展開長達兩年的法律拉鋸戰。今年一月，陪審團判定友達未侵犯對方主張的任何專利，並宣告對方其中一項專利無效，是廿二年來首家台廠以被告身分在該法院取得全面勝訴案例。

除了友達，華碩也曾遭有「專利魔獸」或「專利背後靈」之稱的ＡＣＱＩＳ興訟；手機大廠宏達電曾在產業巔峰期遭國際專利蟑螂多次狙擊。

第二種「以戰逼和」與第三種「真實侵權防衛」，實務上經常出現角色轉換。部分案件起初是為保護專利或技術權益提告，後續可能因授權談判、客戶關係等考量，變成和解協商。

當公司擁有數千個專利，訴訟即可成為談判籌碼，大立光曾先後向三星、惠普、特斯拉、聯想、先進光、玉晶光提起專利訴訟，分別帶有不同目的。狀告三星及特斯拉後和解，也成為大立光成功擴大、鞏固手機及車用訂單的經典戰役。

最受企業高層警戒的，就是專利、核心技術遭侵權，或者營業秘密遭竊，如多年前的美光、聯電、福建晉華案；以及砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋遭中國大陸競爭對手挖角員工，涉及製程參數與營業秘密外流爭議。

第四種，遭控侵權也可能成為爭取時間的防禦戰。部分企業收到警告函後，會選擇提出專利無效、確認不侵權等訴訟，藉由法律程序延長攻防時間，爭取產品持續出貨與市場布局空間。最知名案例之一，即為台積電供應鏈家登與美商英特格（Entegris）的專利訴訟，雙方圍繞ＥＵＶ（極紫外光微影製程）光罩盒專利展開激烈攻防，背後牽動的則是先進製程供應鏈主導權之爭。